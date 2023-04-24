В Омске откроется ферма по выращиванию мух

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В Омске до конца апреля откроется ферма по разведению мух. Насекомых будут выращивать для переработки органических отходов.
«На территории бывшей нефтебазы в Москаленках подходит к концу оборудование биофермы по разведению мух вида „Черная львинка“. Предприятие зарегистрировали под названием „ПРОТЭКО.РУС“ и готовятся запустить уже в апреле, максимум через пару недель. По словам автора проекта Геннадия Вялых, получить первые продукты планируется в августе», — сообщает издание «Омск — Информ».
Благодаря прожорливости мух, а личинка практически всеядна, она с огромной скоростью утилизирует испорченные продукты. Таким образом, превращает некоторые токсичные вещества в безопасные органические соединения.
Кроме того, на каждой стадии развития «Черной львинки» из нее можно получить полезные вещества.
Биополимеры широко применяются в производстве:
В ход пойдет и цельная сушеная личинка. Их применяют для производства кормов для домашних животных.
Ранее Город55 подробно разбирал, что из себя представляет мушиная ферма, и какую пользу могут принести мухи: