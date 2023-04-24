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В Омске откроется ферма по выращиванию мух

24 апреля 2023, 07:34
Фото: Город55
Необычное производство поможет обратить отходы в доходы.

В Омске до конца апреля откроется ферма по разведению мух. Насекомых будут выращивать для переработки органических отходов.

«На территории бывшей нефтебазы в Москаленках подходит к концу оборудование биофермы по разведению мух вида „Черная львинка“. Предприятие зарегистрировали под названием „ПРОТЭКО.РУС“ и готовятся запустить уже в апреле, максимум через пару недель. По словам автора проекта Геннадия Вялых, получить первые продукты планируется в августе», — сообщает издание «Омск — Информ».

Благодаря прожорливости мух, а личинка практически всеядна, она с огромной скоростью утилизирует испорченные продукты. Таким образом, превращает некоторые токсичные вещества в безопасные органические соединения.

Кроме того, на каждой стадии развития «Черной львинки» из нее можно получить полезные вещества. 

Биополимеры широко применяются в производстве:

  1. Хитин. Это оболочка куколки. Его применяют в сельском хозяйстве, для производства косметики, в фармакологии и медицине.
  2. Белковолипидный концентрат. В промышленности используется для производства кормов для животных и рыб, также в фармакологии и производстве косметики.
  3. Зоогмус. Это высококонцентрированное биологическое удобрение для почвы.
Фото: Город55

В ход пойдет и цельная сушеная личинка. Их применяют для производства кормов для домашних животных.

Ранее Город55 подробно разбирал, что из себя представляет мушиная ферма, и какую пользу могут принести мухи:

Источник заразы или денег? В Омске планируют открыть завод для разведения мух
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#Евгений Игишев#Завод#Муха#Насекомые#Ферма#Бизнес#Омск#Омская область
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