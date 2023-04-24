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Нашли клещевой энцефалит и боррелиоз. Омичей все чаще стали кусать клещи

24 апреля 2023, 12:48
Фото: Город55
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В Омской области выросло число пострадавших от укусов клещей

В регионе не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей.

На сегодняшний день в медучреждения Омской области обратились 71 человек (из них 29 детей), пострадавший от укусов клещей. Этот показатель не превышает среднемноголетних значений. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.

Отметим, что в регионе не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей. Уже исследовано 40 клещей снятых с людей:

  • 2 экземпляра были заражены возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека;
  • 1 экземпляр заражен вирусом клещевого энцефалита;
  • 1 экземпляр заражен вирусом клещевого боррелиоза.

С начала года более 27 тысяч человек сделали прививки против клещевого энцефалита.

Напомним, эндемичными территориями считаются 15 сельских районов области (Тюкалинского, Горьковского, Тевризского, Знаменского, Тарского, Больше-Уковского, Большереченского, Усть-Ишимского, Муромцевского, Крутинского, Колосовского, Нижнеомского, Седельниковского, Саргатского, Омского) и Омска.

С начала весны больше 40 жителей Омской области пострадали от укусов клещей
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#Ксения Карагодина#Клещи#Роспотребнадзор#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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