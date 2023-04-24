Нашли клещевой энцефалит и боррелиоз. Омичей все чаще стали кусать клещи

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
На сегодняшний день в медучреждения Омской области обратились 71 человек (из них 29 детей), пострадавший от укусов клещей. Этот показатель не превышает среднемноголетних значений. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.
Отметим, что в регионе не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей. Уже исследовано 40 клещей снятых с людей:
С начала года более 27 тысяч человек сделали прививки против клещевого энцефалита.
Напомним, эндемичными территориями считаются 15 сельских районов области (Тюкалинского, Горьковского, Тевризского, Знаменского, Тарского, Больше-Уковского, Большереченского, Усть-Ишимского, Муромцевского, Крутинского, Колосовского, Нижнеомского, Седельниковского, Саргатского, Омского) и Омска.
Также в этом году планируют провести акарицидные обработки на площади более 2,8 тысяч га.