На омской таможне перехватили партию препаратов для похудения с наркотиком в составе

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Пресс-служба сибирского таможенного управления сообщила, что жительнице Омска отправили посылкой из Казахстана 30 блистеров препарата «Билайт». Международное отправление задержали на границе четвероногие сотрудники, унюхав в составе опасный сибутрамин.
Экспертиза подтвердила наличие в посылке сильнодействующего вещества общей массой 144,6 граммов. Сибутрамин — производное от амфетамина вещество, которое добавляют в средства для похудения. Его перемещение через границу ограничено российскими законами.
Омской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «контрабанда сильнодействующих веществ». Сейчас следователи транспортной полиции завершили расследование и передали уголовное дело в суд. Нарушительнице грозит срок до 7 лет и штраф до 1 млн рублей.
Также таможенники сообщили, что за прошлый год было возбуждено 8 аналогичных уголовных дел. В Омск за год пытались ввезти больше 1 кг препаратов с сибутрамином в составе.