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На омской таможне перехватили партию препаратов для похудения с наркотиком в составе

6 марта 2023, 09:01
Фото: 1MI
иллюстрация
Партия сильнодействующего вещества пришла на границу Омской области из Казахстана.

Пресс-служба сибирского таможенного управления сообщила, что жительнице Омска отправили посылкой из Казахстана 30 блистеров препарата «Билайт». Международное отправление задержали на границе четвероногие сотрудники, унюхав в составе опасный сибутрамин.

Экспертиза подтвердила наличие в посылке сильнодействующего вещества общей массой 144,6 граммов. Сибутрамин — производное от амфетамина вещество, которое добавляют в средства для похудения. Его перемещение через границу ограничено российскими законами.

Омской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «контрабанда сильнодействующих веществ». Сейчас следователи транспортной полиции завершили расследование и передали уголовное дело в суд. Нарушительнице грозит срок до 7 лет и штраф до 1 млн рублей.

Также таможенники сообщили, что за прошлый год было возбуждено 8 аналогичных уголовных дел. В Омск за год пытались ввезти больше 1 кг препаратов с сибутрамином в составе.

Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления
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#Дарья Зыкова#Таможня#Посылки#Наркотики#Почтовое отправление#Контрабанда#Омск#Похудение#Новости#Омская область#Кинологи
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