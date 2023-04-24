Катание на чужом автомобиле без прав закончилось смертью двух юных омичей

По версии следствия двое приятелей без разрешения владельца «ВАЗа», сели в автомобиль, что чтобы покататься, при этом у 18-летнего парня не было водительских прав. На федеральной автодороге около поселка Октябрьский юноша не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.