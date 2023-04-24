Катание на чужом автомобиле без прав закончилось смертью двух юных омичей

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:31
В Омске следователи устанавливают все нюансы смертельного ДТП, в котором погибли 17 и 18-летний жители села Серебряковка.
«Предварительно, 21 апреля около 23:40 на трассе Челябинск – Новосибирск столкнулись автомобиль «ВАЗ» и большегруз DAF. По факту этой аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц»», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
По версии следствия двое приятелей без разрешения владельца «ВАЗа», сели в автомобиль, что чтобы покататься, при этом у 18-летнего парня не было водительских прав. На федеральной автодороге около поселка Октябрьский юноша не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.
В результате сильного удара легковушка превратилась в груду искореженного металла. От травм 18-летний молодой человек скончался на месте, а его товарищ – в больнице.
Сейчас следователи продолжают проверку и следственные действия по этой трагедии.