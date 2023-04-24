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Катание на чужом автомобиле без прав закончилось смертью двух юных омичей

24 апреля 2023, 06:31
Фото: СКР по Омской области
Автомобиль превратился в груду искореженного металла
Автомобиль, в котором ехали 17 и 18-летний юноши выехал на встречную полосу и залетел под фуру.

В Омске следователи устанавливают все нюансы смертельного ДТП, в котором погибли 17 и 18-летний жители села Серебряковка.

«Предварительно, 21 апреля около 23:40 на трассе Челябинск – Новосибирск столкнулись автомобиль «ВАЗ» и большегруз DAF. По факту этой аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц»», - рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

По версии следствия двое приятелей без разрешения владельца «ВАЗа», сели в автомобиль, что чтобы покататься, при этом у 18-летнего парня не было водительских прав. На федеральной автодороге около поселка Октябрьский юноша не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой.

В результате сильного удара легковушка превратилась в груду искореженного металла. От травм 18-летний молодой человек скончался на месте, а  его товарищ – в больнице.

Сейчас следователи продолжают проверку и следственные действия по этой трагедии.

В Омском районе водитель легковушки погиб, врезавшись в грузовик
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#Василий Попов#Уголовное дело#ЧП#ДТП#Авария#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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