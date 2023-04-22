В Омском районе водитель легковушки погиб, врезавшись в грузовик

По предварительной информации госавтоинспекторов, водитель за рулем автомобиля ВАЗ ехал по трассе Челябинск-Новосибирск и в районе 835 километра не справился с управлением. Выехав на встречку, он врезался в грузовик «Даф», за рулем которого сидел 37-летний мужчина.