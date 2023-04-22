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В Омском районе водитель легковушки погиб, врезавшись в грузовик

22 апреля 2023, 03:53
Фото: УМВД России по Омской области
Пассажира легкового водителя доставили в больницу.

В Омском районе в ночь с пятницы на субботу произошло смертельное ДТП. В дежурную часть ОМВД России по Омскому району об аварии сообщили в 23.50 часов.

По предварительной информации госавтоинспекторов, водитель за рулем автомобиля ВАЗ ехал по трассе Челябинск-Новосибирск и в районе 835 километра не справился с управлением. Выехав на встречку, он врезался в грузовик «Даф», за рулем которого сидел 37-летний мужчина.

Полученные травмы для водителя ВАЗа стали смертельными. 18-летнего пассажира легкового автомобиля доставили в больницу.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции в настоящий момент проводят регулировочные действия.

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#Юлия Истомина#Авария#ДТП#Смертельное ДТП#Происшествия#Госавтоинспекция#Грузовик#Водитель#Общество#Новости#Омск#Омская область
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