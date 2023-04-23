Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам. Омичей ждут сильный ветер и дожди

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Синоптики рассказали о погоде в Омской области в ближайшие дни. Сегодня, 23 апреля, ночью в отдельных районах ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду и небольшой дождь.
Новая неделя начнется с усиления ветра — до 20 метров в секунду. Температура воздуха местами составит +8 градусов. Осадки сохранятся. В ночь на вторник похолодает до 0.
Днем 25 апреля +12…+17. Ветер и дождь. А вот ночью на 26 число осадки прекратятся, ветер утихнет.
Днем 26 апреля резко потеплеет до +21 градуса. Порывы ветра не превысят 10 метров в секунду. Осадков не ожидается, заключили в Обь-Иртышском УГМС.
Напомним, ранее мы сообщали об увеличении пожаров на территории региона. МЧС предупреждает: при сильном ветре запрещено применение открытого огня.