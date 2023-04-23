Омская область в огне. Сколько пожаров произошло за сутки

По закону, при порывах ветра более 10 метров в секунду запрещено применять открытый огонь, в том числе сжигать отходы. Административная ответственность за пожары лежит на собственнике земли: штраф — до 15 тысяч рублей. В случае, если огонь повредит чужое имущество или пострадает человек, велика вероятность уголовной ответственности.