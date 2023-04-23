Омская область в огне. Сколько пожаров произошло за сутки

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Published Сегодня, 03:58
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За сутки, по данным на 22 апреля, в регионе случилось 64 пожара. В 80% случаев горели сухая трава и мусор. Частая причина — неосторожное обращение с огнем, передает областное МЧС.
По закону, при порывах ветра более 10 метров в секунду запрещено применять открытый огонь, в том числе сжигать отходы. Административная ответственность за пожары лежит на собственнике земли: штраф — до 15 тысяч рублей. В случае, если огонь повредит чужое имущество или пострадает человек, велика вероятность уголовной ответственности.
«В пожароопасный период, необходимо неукоснительно соблюдать все правила, чтобы не остаться без крыши над головой. А когда на территории Омской области будет введен особый противопожарный режим, то любое использование открытого огня будет запрещено», — предупредил главный госинспектор по пожарному надзору региона полковник внутренней службы Максим Новиков.
Напомним, ранее мы сообщали о крупном возгорании на Левом берегу: