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Омская область в огне. Сколько пожаров произошло за сутки

23 апреля 2023, 03:58
Фото: 1MI
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За сутки в Омской области произошло 64 пожара

МЧС предупреждает об ответственности за возгорания.

За сутки, по данным на 22 апреля, в регионе случилось 64 пожара. В 80% случаев горели сухая трава и мусор. Частая причина — неосторожное обращение с огнем, передает областное МЧС.

По закону, при порывах ветра более 10 метров в секунду запрещено применять открытый огонь, в том числе сжигать отходы. Административная ответственность за пожары лежит на собственнике земли: штраф — до 15 тысяч рублей. В случае, если огонь повредит чужое имущество или пострадает человек, велика вероятность уголовной ответственности.

«В пожароопасный период, необходимо неукоснительно соблюдать все правила, чтобы не остаться без крыши над головой. А когда на территории Омской области будет введен особый противопожарный режим, то любое использование открытого огня будет запрещено», — предупредил главный госинспектор по пожарному надзору региона полковник внутренней службы Максим Новиков.

Напомним, ранее мы сообщали о крупном возгорании на Левом берегу:

На Левобережье Омска снова загорелись камыш и трава рядом с улицей Рокоссовского
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#Пожары#ГУ МЧС по Омской области#Общество#Происшествия#Город#Новости#Омск#Омская область
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