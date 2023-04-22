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Затяжные дожди. В ближайшее время в Омске испортится погода

22 апреля 2023, 10:29
Фото: 1MI
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Жителей Омской области предупредили о сильном ветре и дожде

По прогнозам синоптиков, плохая погода сохранится на территории региона минимум до 25 апреля.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сделали неутешительный прогноз. В ближайшее время погода в Омской области испортится: пойдет дождь и подует сильный ветер.

Осадки в виде дождя и порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются уже в воскресенье, 23 апреля. Такая погода сохранится в регионе до 25 апреля. При этом завтра днем воздух в Омске все же прогреется до + 13…+18 градусов.

Из-за ожидающихся «опасных» явлений к омичам обратились и сотрудники МЧС. Они призывают всех быть осторожными — не бросать окурки и непотушенные спички, а также избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями и рекламными щитами.

При возникновении ЧС стоит звонить по телефону 101.

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#Юлия Истомина#Прогноз погоды#Ухудшение погоды#Ветер#Дождь#Предупреждение#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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