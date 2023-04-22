Затяжные дожди. В ближайшее время в Омске испортится погода

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сделали неутешительный прогноз. В ближайшее время погода в Омской области испортится: пойдет дождь и подует сильный ветер.
Осадки в виде дождя и порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются уже в воскресенье, 23 апреля. Такая погода сохранится в регионе до 25 апреля. При этом завтра днем воздух в Омске все же прогреется до + 13…+18 градусов.
Из-за ожидающихся «опасных» явлений к омичам обратились и сотрудники МЧС. Они призывают всех быть осторожными — не бросать окурки и непотушенные спички, а также избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями и рекламными щитами.
При возникновении ЧС стоит звонить по телефону 101.