Затяжные дожди. В ближайшее время в Омске испортится погода

Осадки в виде дождя и порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются уже в воскресенье, 23 апреля. Такая погода сохранится в регионе до 25 апреля. При этом завтра днем воздух в Омске все же прогреется до + 13…+18 градусов.