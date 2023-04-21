Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Изображение материала

Из мешка холода в пакет тепла. Омичам рассказали о долгожданном потеплении

21 апреля 2023, 08:31
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области на ближайших выходных ожидается потепление до +18 градусов

В ближайшее время в регионе также пройдут дожди.

Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала, что регион «выбирается из „мешка холода“. Уже на этих выходных из-за южного ветра в Омской области ожидается значительное потепление. Максимальная температура воздуха составит +18 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 22 апреля, будет -3… +2 градуса ночью. Днем воздух прогреется до +13… +18 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный, южный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 17 м/с.

Фото: Скриншот с сайта "Обь-Иртышское УГМС"

В воскресенье, 23 апреля, ночью столбик термометра опустится до +1… +6 градусов. Днем температура воздуха составит +13… +18 градусов. Синоптики обещают осадки в виде дождя. Юго-восточный ветер будут дуть со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Также известен прогноз погоды на понедельник, 24 апреля. Ночью ожидается +1… +6 градусов. В дневное время будет +11… +16 градусов, небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с, местами порывы будут до 15-18 м/с.

В Обь-Иртышском УГМС добавили, что в регионе наблюдается 1-2 класс пожарной опасности, в Павлоградке — 3 класс. Наивысший класс пожарной опасности также ожидается в ближайшее время в Одесском районе.

Разгорается. В районе Омской области за сутки случилось сразу пять пожаров
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Погода#Дожди#Потепление#Общество#Новости#Омская область
Подпишитесь
Сергей Коновалов ушел с поста директора департамента информполитики Омска
Сегодня, 03:06
Омскому застройщику Сафаряну списали 98.5 млн рублей на стройке школы в Горьковском
Сегодня, 07:23
Депутатские интересы против омичей. Застройка Омской крепости идет полным ходом
Вчера, 10:19
Депутаты омского Заксобрания отчитались о доходах по новым правилам без имен
Сегодня, 02:49
В Омске в честь 9 Мая состоится парад Победы
Сегодня, 03:42
В Омске на строительство нового Западного кладбища выделили 247 млн рублей
Сегодня, 04:25