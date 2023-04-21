Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала, что регион «выбирается из „мешка холода“. Уже на этих выходных из-за южного ветра в Омской области ожидается значительное потепление. Максимальная температура воздуха составит +18 градусов.
Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 22 апреля, будет -3… +2 градуса ночью. Днем воздух прогреется до +13… +18 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный, южный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 17 м/с.
В воскресенье, 23 апреля, ночью столбик термометра опустится до +1… +6 градусов. Днем температура воздуха составит +13… +18 градусов. Синоптики обещают осадки в виде дождя. Юго-восточный ветер будут дуть со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с.
Также известен прогноз погоды на понедельник, 24 апреля. Ночью ожидается +1… +6 градусов. В дневное время будет +11… +16 градусов, небольшой дождь. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с, местами порывы будут до 15-18 м/с.
В Обь-Иртышском УГМС добавили, что в регионе наблюдается 1-2 класс пожарной опасности, в Павлоградке — 3 класс. Наивысший класс пожарной опасности также ожидается в ближайшее время в Одесском районе.