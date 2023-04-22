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Published Сегодня, 11:02

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На Левобережье Омска снова горят камыши вблизи улицы Лукашевича

22 апреля 2023, 11:02
Фото: Город55
Пожары на Левобережье Омска возникают каждый год.
Камыши, растущие на заболоченной площади вдоль улиц Лукашевича и Рокоссовского, загораются каждую весну.

В Кировском округе Омска снова горят поля с камышами. Видео и фотографии пожара уже заполонили все соцсети. Сотрудники Города55 также уже успели побывать рядом с местом происшествия и заснять происходящее.

В небе видны столбы дыма. Само возгорание произошло на заболоченной площади вдоль улиц Лукашевича и Рокоссовского. Камыши, которые здесь растут, загораются каждую весну. Сегодня же распространению огня способствует ветер и сухая погода.

В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте возгорания в настоящий момент работает пять единиц спецтехники и 22 человека личного состава.

Напомним, что год назад — 16 апреля — был подобный пожар в этом же месте. Тогда у сотрудников МЧС ушло почти шесть часов на ликвидацию возгорания.

Фото: Город55

Тем временем, на территории Омской области за последние сутки случилось уже 64 пожара. Их число растет с каждым днем. 80% происшествий — это возгорание сухой растительности и мусора. Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем.

В Омской области бушует 24 лесных пожара
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#Юлия Истомина#Пожары#Происшествия#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Общество#Город#Новости#Омск
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