На Левобережье Омска снова горят камыши вблизи улицы Лукашевича

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В Кировском округе Омска снова горят поля с камышами. Видео и фотографии пожара уже заполонили все соцсети. Сотрудники Города55 также уже успели побывать рядом с местом происшествия и заснять происходящее.
В небе видны столбы дыма. Само возгорание произошло на заболоченной площади вдоль улиц Лукашевича и Рокоссовского. Камыши, которые здесь растут, загораются каждую весну. Сегодня же распространению огня способствует ветер и сухая погода.
В пресс-службе МЧС сообщили, что на месте возгорания в настоящий момент работает пять единиц спецтехники и 22 человека личного состава.
Напомним, что год назад — 16 апреля — был подобный пожар в этом же месте. Тогда у сотрудников МЧС ушло почти шесть часов на ликвидацию возгорания.
Тем временем, на территории Омской области за последние сутки случилось уже 64 пожара. Их число растет с каждым днем. 80% происшествий — это возгорание сухой растительности и мусора. Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем.