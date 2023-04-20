В Омске не хватает больше 200 водителей автобусов

Также директор департамента добавил, что среди водителей трамваев не хватает на сегодняшний день 21 сотрудника, а в троллейбусном депо не достает 66 человек. Средняя зарплата водителей общественного транспорта, со слов Вадима Кормильца, составляет 50 тысяч рублей.