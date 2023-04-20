В Омске не хватает больше 200 водителей автобусов

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В Омске не хватает водителей автобусов, троллейбусов и трамваев. Такую информацию озвучил глава департамента транспорта администрации города Вадим Кормилец. Наиболее сложная ситуация с водителями автобусов, не хватает 228 человек.
«Из 997 водителей [автобусов], которые должны быть, на сегодняшний день работают 769 человек. Нехватка составляет 228 человек», — рассказал Вадим Кормилец изданию «NGS55».
Также директор департамента добавил, что среди водителей трамваев не хватает на сегодняшний день 21 сотрудника, а в троллейбусном депо не достает 66 человек. Средняя зарплата водителей общественного транспорта, со слов Вадима Кормильца, составляет 50 тысяч рублей.
Ранее Город55 сообщал, что предприятие «Электрический транспорт» периодически набирает учеников по программе обучения профессии «водитель троллейбуса». Обучение бесплатное. Согласно данным муниципального предприятия, водители троллейбуса могут рассчитывать на заработную плату от 45 до 60 тысяч рублей при сменном графике работы.