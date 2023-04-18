«Омскэлектро» построило новую линию наружного освещения на улице 11-я Любинская

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В конце марта сотрудники АО «Омскэлектро» завершили работу по строительству линии наружного освещения на двух соседних улицах — 11-й Любинской и 12-й Любинской.
Последние пять лет жителям коттеджного поселка приходилось ходить по темным улицам, поэтому работе бригады «Омскэлектро» и появлению долгожданного освещения они очень обрадовались.
«Улицы в ночное время здесь темные. Люди больше пяти лет ждали освещения. После того как вынесли судебное решение, удалось, наконец, реализовать этот проект. Теперь дорога хорошо освещается. И дети, и взрослые могут спокойно добираться до дома и школы», — рассказал главный инженер АО «Омскэлектро» Дмитрий Поддубко.
Новую линию наружного освещения построили на участке протяженностью 1,2 км — от улицы Радужной до улицы Фиалкова. Специалисты воспользовались существующими опорами линий электропередач: протянули 1200 метров провода и разместили 31 современный светодиодный светильник. В конце прошлого месяца линию освещения включили в работу, и теперь по утрам и вечерам на 11-й и 12-й Любинской стало светло и уютно.
Отсутствие освещения — актуальная проблема для многих коттеджных поселков и частного сектора, однако со временем специалисты АО «Омскэлектро» ее решают. С появлением освещения, впрочем, у местных жителей становится на одну заботу меньше.
В этом году у энергетиков намечен большой фронт работы, так что в скором времени светлее станет и на других улицах Омска.
«В течение двух месяцев будем строить новые линии и освещать подходы к школам и другим социально-значимым объектам. Сейчас администрация города заключила с АО „Омскэлектро“ уже 10 контрактов на проведение работ», — отметил Дмитрий Поддубко.
Кстати, самым протяженным участком, где появится новая линия освещения, будет улица Воровского. Его длина составит 4,4 км.