«Омскэлектро» построило новую линию наружного освещения на улице 11-я Любинская

Новую линию наружного освещения построили на участке протяженностью 1,2 км — от улицы Радужной до улицы Фиалкова. Специалисты воспользовались существующими опорами линий электропередач: протянули 1200 метров провода и разместили 31 современный светодиодный светильник. В конце прошлого месяца линию освещения включили в работу, и теперь по утрам и вечерам на 11-й и 12-й Любинской стало светло и уютно.