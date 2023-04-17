Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
О показателях безработицы рассказал заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов. По его словам, ситуация на рынке труда региона достаточно хорошая, не смотря на возникшее санкционное давление.
«Показатели безработицы находятся на рекордно низком уровне — зарегистрированная безработица за год снизилась с 1,3% до 1%. В 2023 году трудоустроены почти шесть тысяч жителей Омской области. Потребность работодателей в кадрах более 22 тысяч вакансий, из них 87% имеют постоянный характер работы», — сообщил Куприянов на выездном заседании комитета Заксобрания Омской области.
Он отметил, что ведомство не забывает о поддержке семей мобилизованных. Так, действуют проекты по приоритетному трудоустройству родственников бойцов, а также программы по профессиональному обучению.
Если говорить в общем, то профессиональное обучение безработных и отдельных категорий местных жителей по-прежнему имеет отклик. Также минтруда продолжает организовывать временные и общественные работы, стажировку выпускников и помогает с занятостью инвалидам.
Ранее данные о безработицы обнародовал Омскстат. По подсчетам аналитиков, в сравнении с последним кварталом прошлого года уровень безработицы и занятости населения в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года снизились (4,3% и 59,8% соответственно).