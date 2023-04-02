В Омской области занятость населения снизилась, а уровень безработицы вырос

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Омскстат представил данные о рынке труда в Омске за период с декабря 2022 года по февраль 2023 года. Под рабочей силой эксперты понимают трудоспособное население в возрасте от 15 лет и старше.
Численность рабочей силы за указанное время составила 950,4 тысяч человек. Почти 910 тысяч из них имели работу, 40,7 тысяч — официально безработные.
Уровень занятости населения — 59,8%, уровень безработицы — 4,3%. Эти показатели ниже, чем были за последний квартал 2022 года (60,4% и 4,2% соответственно).