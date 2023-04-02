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Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В Омской области занятость населения снизилась, а уровень безработицы вырос

2 апреля 2023, 05:48
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области увеличился уровень безработицы

Показатели сравнили с последним кварталом прошлого года. Изменения минимальны.

Омскстат представил данные о рынке труда в Омске за период с декабря 2022 года по февраль 2023 года. Под рабочей силой эксперты понимают трудоспособное население в возрасте от 15 лет и старше.

Численность рабочей силы за указанное время составила 950,4 тысяч человек. Почти 910 тысяч из них имели работу, 40,7 тысяч — официально безработные.

Уровень занятости населения — 59,8%, уровень безработицы — 4,3%. Эти показатели ниже, чем были за последний квартал 2022 года (60,4% и 4,2% соответственно).

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#Работа#Занятость населения#Безработица#Статистика#Омскстат#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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