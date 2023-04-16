Совпадение? В омском аэропорту вторую неделю подряд отменяют одни и те же рейсы

Ровно неделю назад, 9 апреля, отменилось прибытие борта компании «Уральские авиалинии» из Москвы (Домодедово). По расписанию самолет тогда ждали в 5:30. Сегодня, 16 апреля, этот же перевозчик вновь отменяет утренний рейс из столичного аэропорта в Омск. Соответственно, не будет и полета в обратном направлении.