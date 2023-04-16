Совпадение? В омском аэропорту вторую неделю подряд отменяют одни и те же рейсы

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
Омский аэропорт вторую неделю подряд сообщает об отмене одних и тех же рейсов. Мы обратили внимание на совпадения.
Ровно неделю назад, 9 апреля, отменилось прибытие борта компании «Уральские авиалинии» из Москвы (Домодедово). По расписанию самолет тогда ждали в 5:30. Сегодня, 16 апреля, этот же перевозчик вновь отменяет утренний рейс из столичного аэропорта в Омск. Соответственно, не будет и полета в обратном направлении.
Полное совпадение наблюдаем и при отмене рейса Сочи (Адлер) — Омск от компании «Северный ветер». Его ждали в местном аэропорту 17 апреля в 07:10. Вылет обратно планировался в понедельник в 08:20. Неделю назад мы сообщали аналогичную информацию.