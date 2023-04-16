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Совпадение? В омском аэропорту вторую неделю подряд отменяют одни и те же рейсы

16 апреля 2023, 05:15
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске вторую неделю подряд отменяют полеты в Москву и Сочи

Рейсы выполняют одни и те же авиаперевозчики.

Омский аэропорт вторую неделю подряд сообщает об отмене одних и тех же рейсов. Мы обратили внимание на совпадения.

Ровно неделю назад, 9 апреля, отменилось прибытие борта компании «Уральские авиалинии» из Москвы (Домодедово). По расписанию самолет тогда ждали в 5:30. Сегодня, 16 апреля, этот же перевозчик вновь отменяет утренний рейс из столичного аэропорта в Омск. Соответственно, не будет и полета в обратном направлении.

Полное совпадение наблюдаем и при отмене рейса Сочи (Адлер) — Омск от компании «Северный ветер». Его ждали в местном аэропорту 17 апреля в 07:10. Вылет обратно планировался в понедельник в 08:20. Неделю назад мы сообщали аналогичную информацию.

У нас отмена! Омичам снизили шансы улететь в Москву и Сочи
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#Аэропорт#Самолет#Отмена рейса#Общество#Новости#Омск#Сочи#Москва
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