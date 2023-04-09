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У нас отмена! Омичам снизили шансы улететь в Москву и Сочи

9 апреля 2023, 04:34
Фото: 1MI
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В Омск не прилетят самолеты из Москвы и Сочи

У пассажиров есть альтернативные варианты.

Омский аэропорт сообщает об отмене рейсов. 9 апреля в 5:30 из Москвы (Домодедово) должен был прилететь борт компании «Уральские авиалинии». Но этого не случилось. Соответственно, обратный рейс тоже отменили. По расписанию, самолет из Омска в столицу должен был отправиться 9 апреля в 06:35.

Также отменен рейс из Сочи (Адлер) в наш город. Борт перевозчика «Северный ветер» ожидали 10 апреля в 07:10. Вылет из Омска на курорт 10 апреля в 08:20 тоже не состоится. Однако аналогичные рейсы в оба направления с разницей в 10-15 минут выполнит компания «Смартавиа».

О причинах отмен не сообщается. Задержек полетов на момент публикации не было.

У нас отмена! В Омск не прилетел самолет из Новосибирска
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#Самолет#Рейс#Отмена рейса#Аэропорт#Общество#Новости#Омская область#Омск#Москва#Сочи
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