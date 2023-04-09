У нас отмена! Омичам снизили шансы улететь в Москву и Сочи

Также отменен рейс из Сочи (Адлер) в наш город. Борт перевозчика «Северный ветер» ожидали 10 апреля в 07:10. Вылет из Омска на курорт 10 апреля в 08:20 тоже не состоится. Однако аналогичные рейсы в оба направления с разницей в 10-15 минут выполнит компания «Смартавиа».