Три омские красавицы вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис»

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Published Сегодня, 02:49
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Решилась судьба 26 офисных сотрудниц из Омска, подавших заявку на участие в международном конкурсе красоты «Мисс Офис». Прекрасные дамы от 20 до 35 лет прошли кастинг в минувшую субботу. Каждая рассказала о себе и своих увлечениях, а после их ждал творческий этап, девушкам нужно было продемонстрировать свои таланты. Результаты кастинга опубликовали на сайте конкурса.
По итогу победительницами регионального этапа стали:
Теперь должно пройти онлайн-голосование. Из всех полуфиналисток конкурса только 30 девушек выйдут в финал. Их пригласят на итоговое шоу в Москву, где экспертный совет конкурса выберет ту самую «Мисс Офис». Победительнице достанется 3 млн рублей, а другие финалистки получат ценные подарки. В этом числе могут быть туристическая путевка, гаджет или украшения.