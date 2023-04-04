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Три омские красавицы вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис»

4 апреля 2023, 02:49
Фото: missoffice.org
Финалистки будут бороться за главный приз – 3 млн рублей.

Решилась судьба 26 офисных сотрудниц из Омска, подавших заявку на участие в международном конкурсе красоты «Мисс Офис». Прекрасные дамы от 20 до 35 лет прошли кастинг в минувшую субботу. Каждая рассказала о себе и своих увлечениях, а после их ждал творческий этап, девушкам нужно было продемонстрировать свои таланты. Результаты кастинга опубликовали на сайте конкурса.

По итогу победительницами регионального этапа стали:

  • начальник юридического отдела ООО «НПО Электроточприбор» Ирина Украинец;
  • HR-менеджер ООО «Тамтэк» Надежда Пашкевич;
  • бухгалтер автоцентра «Бегемот» Анастасия Емельянова.

Теперь должно пройти онлайн-голосование. Из всех полуфиналисток конкурса только 30 девушек выйдут в финал. Их пригласят на итоговое шоу в Москву, где экспертный совет конкурса выберет ту самую «Мисс Офис». Победительнице достанется 3 млн рублей, а другие финалистки получат ценные подарки. В этом числе могут быть туристическая путевка, гаджет или украшения.

Омичи заняли второе место в федеральном конкурсе хиджабов. После жителей Саратова
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#Алина Ясинская#Конкурс красоты#Мисс офис 2023#Конкурс#Общество#Новости#Омск
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