Три омские красавицы вышли в полуфинал конкурса «Мисс Офис»

Решилась судьба 26 офисных сотрудниц из Омска, подавших заявку на участие в международном конкурсе красоты «Мисс Офис». Прекрасные дамы от 20 до 35 лет прошли кастинг в минувшую субботу. Каждая рассказала о себе и своих увлечениях, а после их ждал творческий этап, девушкам нужно было продемонстрировать свои таланты. Результаты кастинга опубликовали на сайте конкурса.