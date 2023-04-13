Бывшего мэра Омска Белова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Президент России наградил экс-мэра Омска Евгения Белова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» Владимир Путин подписал вчера, 12 апреля.
«За активную общественную деятельность наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Белова Евгения Ивановича — председателя совета Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», — говорится в документе.
Евгений Белов занимал пост градоначальника с 2001 по 2005 годы.