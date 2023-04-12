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Омский депконтроля отказался расширять зону уборки для бизнеса из-за СВО

12 апреля 2023, 04:45
Фото: Город55
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По словам чиновников, эта идея законна и целесообразна, но несвоевременна.

В Омском городском совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам ЖКХ. Одним из пунктов было обсуждение инициативы департамента контроля мэрии о расширении границ земельных участков, на которых должны поддерживать чистоту представители бизнеса.

— Обязанности по уборке и содержанию десятиметровой территории, прилегающей к границам занимаемых юридическими и (или) физическими лицами нежилых зданий, строений, к огражденным забором территориям, возлагаются на собственников указанных объектов, — говорится в актуальном на данный момент постановлении Городского совета.

Чиновники предложили увеличить радиус с 10 метров до 20. В другом пункте того же документа, касающемся садовых товариществ и гаражных кооперативов, было предложено внести такое же изменение, а в пункте об отдельных гаражных боксах — заменить 5 метров на 10.

Эта инициатива была предложена на рассмотрение специальной рабочей группе и участникам публичных слушаний.

— На публичных слушаниях прозвучали предложения от бизнес-сообщества, ресурсных компаний, прокуратуры, — рассказал собравшимся депутат Андрей Козловский. — Все высказались против. Главный аргумент — отсутствие экономического обоснования. При этом ясно, что будет увеличение затрат. Поэтому решение рабочей группы — предложения не являются основополагающими, в их принятии необходимо отказать.

Впрочем, выяснилось, что автор инициативы уже пошел на попятный: Горсовет получи официальное письмо мэрии, в котором сообщается, что «в связи с необходимостью поддержки бизнеса в условиях специальной военной операции администрация считает принятие поправок преждевременным».

Вице-мэр Владимир Куприянов постарался внести полную ясность.

— Мы считаем, — объяснил он, — что предложения, которые мы вносили, абсолютно законны и целесообразны с точки зрения состояния города, но в связи с тем, что проект разрабатывался в конце 2022 года и была информация, что мораторий на проверки бизнеса будет прекращен 1 января 2023, мы и работали над этим проектом интенсивно. Теперь мораторий продлен, и мы подчеркиваем, что время для поправок сегодня не наступило. Предлагаем отложить до времени изменения общей ситуации.

Глава комитета Сергей Фролов выразил надежду, что возможность вернуться к вопросу «скорее всего, появится». В этом случае снова будет создана депутатская рабочая группа и пройдут новые публичные слушания. А пока депутаты проголосовали за то, чтобы отклонить поправки мэрии. 

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#Николай Эйхвальд#Мэрия#Горсовет#Город#Новости#Сергей Фролов#Андрей Козловский
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