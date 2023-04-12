Омский депконтроля отказался расширять зону уборки для бизнеса из-за СВО

Чиновники предложили увеличить радиус с 10 метров до 20. В другом пункте того же документа, касающемся садовых товариществ и гаражных кооперативов, было предложено внести такое же изменение, а в пункте об отдельных гаражных боксах — заменить 5 метров на 10.