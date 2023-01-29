«Враг не пройдет». Омичи снова массово заявили о плохой уборке дорог

На улице Декабристов на въезде во дворы со стороны Маяковского тоже снежные завалы. «За зиму ни разу не почистили от снега, чтобы разъехаться со встречной машиной, нужно заезжать на пешеходную дорожку», — повествует автолюбитель в паблике «Аварийный Омск». Также рассказывает, некоторые машины стягивает в колею. Комментаторы посоветовали купить автору жалобы хорошие зимние шины.