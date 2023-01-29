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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

«Враг не пройдет». Омичи снова массово заявили о плохой уборке дорог

29 января 2023, 13:19
Фото: 1MI
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Жители Омска вновь пожаловались на плохую уборку снега

Это уже не первый раз за зиму, когда горожане выражают массовое недовольство.

Накануне последнего месяца зимы омичи массово жалуются на плохую уборку снега в городе. Теплая погода сделала снег рыхлым. Обращения опубликовали сразу несколько групп в соцсетях.

На улице Индустриальная двухполосная дорога превратилась в однополосную. Речь об участке в сторону Космического проспекта. «Каждое утро пробка дикая из-за этого», — говорит автор в паблике «Омск ВК». Комментаторы добавляют, что такая ситуация по всему городу. Ждут весну, чтобы снег сам растаял. Авторам поста посоветовали обратиться в прокуратуру.

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Фото: скриншот паблика Омск ВК

На улице Декабристов на въезде во дворы со стороны Маяковского тоже снежные завалы. «За зиму ни разу не почистили от снега, чтобы разъехаться со встречной машиной, нужно заезжать на пешеходную дорожку», — повествует автолюбитель в паблике «Аварийный Омск». Также рассказывает, некоторые машины стягивает в колею. Комментаторы посоветовали купить автору жалобы хорошие зимние шины.

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Фото: скриншот паблика Аварийный Омск

Жители домов близ улицы Марата саркастично подмечают: «Враг не пройдет». Запись с фотографиями также опубликована в паблике «Аварийный Омск». Впрочем, пользователи в комментариях утверждают, что это еще не самая печальная ситуация на городских дорогах.

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Фото: скриншот паблика Аварийный Омск

Напомним, ранее мы рассказывали о противостоянии мэрии и омичей в вопросах уборки снега.

Взаимные претензии. Мэрия и омичи выясняют, как правильно убирать снег
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#Снег#Уборка снега#Соцсети#Жалобы#Общество#Город#Новости#Омск
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