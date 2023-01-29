«Враг не пройдет». Омичи снова массово заявили о плохой уборке дорог

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Накануне последнего месяца зимы омичи массово жалуются на плохую уборку снега в городе. Теплая погода сделала снег рыхлым. Обращения опубликовали сразу несколько групп в соцсетях.
На улице Индустриальная двухполосная дорога превратилась в однополосную. Речь об участке в сторону Космического проспекта. «Каждое утро пробка дикая из-за этого», — говорит автор в паблике «Омск ВК». Комментаторы добавляют, что такая ситуация по всему городу. Ждут весну, чтобы снег сам растаял. Авторам поста посоветовали обратиться в прокуратуру.
На улице Декабристов на въезде во дворы со стороны Маяковского тоже снежные завалы. «За зиму ни разу не почистили от снега, чтобы разъехаться со встречной машиной, нужно заезжать на пешеходную дорожку», — повествует автолюбитель в паблике «Аварийный Омск». Также рассказывает, некоторые машины стягивает в колею. Комментаторы посоветовали купить автору жалобы хорошие зимние шины.
Жители домов близ улицы Марата саркастично подмечают: «Враг не пройдет». Запись с фотографиями также опубликована в паблике «Аварийный Омск». Впрочем, пользователи в комментариях утверждают, что это еще не самая печальная ситуация на городских дорогах.
Напомним, ранее мы рассказывали о противостоянии мэрии и омичей в вопросах уборки снега.