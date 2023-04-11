Ветки царапают вагоны. В Омске по маршруту № 7 перестали ходить современные трамваи

Зимой низкопольные трамваи внезапно исчезли с маршрута № 7. Выяснилось, что их решили пустить по другому маршруту, и произошло это из-за растущих вдоль путей деревьев. Городской администрации уже предложили решение — обрезать мешающие трамваям ветки, после чего уже вернуть удобные вагоны на маршрут № 7. Однако пока неизвестно, найдет ли такое предложение поддержку.