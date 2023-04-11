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Ветки царапают вагоны. В Омске по маршруту № 7 перестали ходить современные трамваи

11 апреля 2023, 12:10
Фото: 1MI
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Стало известно, почему в Омске с маршрута № 7 убрали новые трамваи

На отсутствие низкопольных вагонов на маршруте «Стрельникова (трамвайное кольцо) — пос. Амурский» пожаловались местные жители.

Омичи пожаловались, что спустя год с маршрута № 7, следующего от Стрельникова (трамвайное кольцо) до поселка Амурский, убрали два новых низкопольных вагона. Теперь в транспорт снова неудобно заезжать на детских и инвалидных колясках.

В Народном фронте о существующей проблеме узнали от омички, которая воспитывает ребенка-инвалида.

«Когда на трамвайном маршруте №7 появились два новых низкопольных вагона женщина обрадовалась — поездка в магазин или поликлинику перестала быть испытанием. В новые вагоны было удобно заезжать и на инвалидной, и на детской колясках», — сообщили в Омском народном фронте.

Зимой низкопольные трамваи внезапно исчезли с маршрута № 7. Выяснилось, что их решили пустить по другому маршруту, и произошло это из-за растущих вдоль путей деревьев. Городской администрации уже предложили решение — обрезать мешающие трамваям ветки, после чего уже вернуть удобные вагоны на маршрут № 7. Однако пока неизвестно, найдет ли такое предложение поддержку.

Напомним, что на прошлых выходных в Омске трамвай столкнулся с серым «BMW». ДТП произошло на улице 10 лет Октября.

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#Юлия Истомина#Трамвай#Общественный транспорт#Общество#Жалобы#Проблемы#Город#Новости#Омск
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