Ветки царапают вагоны. В Омске по маршруту № 7 перестали ходить современные трамваи

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Омичи пожаловались, что спустя год с маршрута № 7, следующего от Стрельникова (трамвайное кольцо) до поселка Амурский, убрали два новых низкопольных вагона. Теперь в транспорт снова неудобно заезжать на детских и инвалидных колясках.
В Народном фронте о существующей проблеме узнали от омички, которая воспитывает ребенка-инвалида.
«Когда на трамвайном маршруте №7 появились два новых низкопольных вагона женщина обрадовалась — поездка в магазин или поликлинику перестала быть испытанием. В новые вагоны было удобно заезжать и на инвалидной, и на детской колясках», — сообщили в Омском народном фронте.
Зимой низкопольные трамваи внезапно исчезли с маршрута № 7. Выяснилось, что их решили пустить по другому маршруту, и произошло это из-за растущих вдоль путей деревьев. Городской администрации уже предложили решение — обрезать мешающие трамваям ветки, после чего уже вернуть удобные вагоны на маршрут № 7. Однако пока неизвестно, найдет ли такое предложение поддержку.
Напомним, что на прошлых выходных в Омске трамвай столкнулся с серым «BMW». ДТП произошло на улице 10 лет Октября.