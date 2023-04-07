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«Чувствую себя пилотом болида». В Омске водитель трамвая пожаловался на расписание

7 апреля 2023, 09:25
Фото: Город55
Некоторым трамваям больше 30 лет

Водитель трамвая из Омска пожаловался на условия работы и состояние путей и составов

Омич сообщил, что спешка может привести к печальным последствям.

В Омске водитель трамвая пожаловался на условия работы и техническое состояние подвижного состава и путей. Сообщение появилось в группе «Аварийный Омск» сегодня, 7 апреля.

«С 1 апреля департамент транспорта ввёл новые графики движения трамваев. Графики кривые. Написаны безобразно. Трамваям больше 30 лет, рельсы разбитые до безобразия. А нам урезали время. Мы теперь вынуждены гнать, чтобы успеть в график. Я себя чувствую пилотом гоночного болида. Не говорю уже, что это опасно сходом вагона с рельсов», — рассказал водитель, пожелавший остаться анонимным.

В муниципальном предприятии «Электрический транспорт» Городу55 рассказали, по какому принципу составляют расписание.

«С целью исключения одновременного прохождения нескольких транспортных средств остановок общественного транспорта в пределах небольшого по продолжительности отрезка времени проводится согласование расписаний движения на маршрутах. Выполняется согласование расписаний для маршрутов с общим конечным пунктом и имеющих значительные дублирующие участки маршрутной сети, » — сообщили в ведомстве.

В «Электротранспорте» отметили, что в 2023 году в Омске отремонтируют полтора километра трамвайных путей. Также в ведомстве добавили, что планируется заменить 6 комплектов стрелок. Все работы будут проводится ночью, схема движения трамваев не изменится.

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#Евгений Игишев#Трамвай#Трамвайные пути#Департамент транспорта#Департамент транспорта мэрии Омска#Город#Транспорт#Городской транспорт#Омск
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