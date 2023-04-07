«Чувствую себя пилотом болида». В Омске водитель трамвая пожаловался на расписание

В «Электротранспорте» отметили, что в 2023 году в Омске отремонтируют полтора километра трамвайных путей. Также в ведомстве добавили, что планируется заменить 6 комплектов стрелок. Все работы будут проводится ночью, схема движения трамваев не изменится.