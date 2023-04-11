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В районы Омской области передали 27 новых автомобилей скорой помощи

11 апреля 2023, 11:44
Фото: omskportal.ru
Технику приобрели по национальному проекту «Здравоохранение».

Районным больницам Омской области сегодня, 11 апреля, передали 27 новых автомобилей скорой помощи и мобильных медицинских комплексов. Ключи от машин в торжественной обстановке вручил врио губернатора Виталий Хоценко.

«Передали районным больницам Омской области машины Скорой помощи и передвижные медицинские комплексы. Обновление автомобильного парка медучреждений позволяет оказывать качественную и современную помощь жителям даже самых отдаленных населенных пунктов. Эту работу будем продолжать», — рассказал Хоценко в своем телеграм-канале.
Видео: omskportal.ru

В центральные районные больницы отправились пять автомобилей «ГАЗ» и семь «УАЗ», общей стоимостью больше 50 млн рублей. Также в сельские больницы уехали 15 передвижных медицинских комплексов, общей стоимостью 114 млн рублей. Два автомобиля оснащены флюорографами. Технику приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области в 2023 году планируют отремонтировать более 90 медицинских учреждений. Однако завершить ремонт успеют только на 65 объектах. В остальных случаях подрядчикам предстоит доделывать его уже на будущий год. Город55 решил разобраться, какие подрядчики получили многомиллионные контракты и какие больницы успеют отремонтировать в этом году:

800 миллионов на здравоохранение. Кто получил контракты на ремонт омских больниц
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#Евгений Игишев#Скорая помощь#Автомобиль#Виталий Хоценко#Минздрав#Врио губернатора Омской области#Омск#Омская область#Общество#Медицина#Видео
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