В районы Омской области передали 27 новых автомобилей скорой помощи

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Районным больницам Омской области сегодня, 11 апреля, передали 27 новых автомобилей скорой помощи и мобильных медицинских комплексов. Ключи от машин в торжественной обстановке вручил врио губернатора Виталий Хоценко.
«Передали районным больницам Омской области машины Скорой помощи и передвижные медицинские комплексы. Обновление автомобильного парка медучреждений позволяет оказывать качественную и современную помощь жителям даже самых отдаленных населенных пунктов. Эту работу будем продолжать», — рассказал Хоценко в своем телеграм-канале.
В центральные районные больницы отправились пять автомобилей «ГАЗ» и семь «УАЗ», общей стоимостью больше 50 млн рублей. Также в сельские больницы уехали 15 передвижных медицинских комплексов, общей стоимостью 114 млн рублей. Два автомобиля оснащены флюорографами. Технику приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области в 2023 году планируют отремонтировать более 90 медицинских учреждений. Однако завершить ремонт успеют только на 65 объектах. В остальных случаях подрядчикам предстоит доделывать его уже на будущий год. Город55 решил разобраться, какие подрядчики получили многомиллионные контракты и какие больницы успеют отремонтировать в этом году: