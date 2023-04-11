В районы Омской области передали 27 новых автомобилей скорой помощи

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области в 2023 году планируют отремонтировать более 90 медицинских учреждений. Однако завершить ремонт успеют только на 65 объектах. В остальных случаях подрядчикам предстоит доделывать его уже на будущий год. Город55 решил разобраться, какие подрядчики получили многомиллионные контракты и какие больницы успеют отремонтировать в этом году: