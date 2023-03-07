800 миллионов на здравоохранение. Кто получил контракты на ремонт омских больниц

Лидером по количеству заключенных контрактов среди ООО стала компания «Велес». За семь контрактов ООО получит почти 13,5 миллионов рублей. Вопросы деятельность «Велеса» в лице гендиректора Ивана Яковлева, кстати, вызывает. Во-первых, выручка компании сконцентрирована на госзаказах. А это значит, что при возникновении проблем при исполнении контрактов, у поставщика могут сильно сократиться ресурсы на исполнение контрактов. Во-вторых, компании часто приходится выплачивать штрафы за нарушение условий контракта. Только за 2022 год подобные нарушения выявляли пять раз.