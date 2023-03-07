800 миллионов на здравоохранение. Кто получил контракты на ремонт омских больниц

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В 2023 году на капремонт объектов здравоохранения из федерального и областного бюджета выделили более 787 миллионов рублей. Под обновление попали 94 медучреждения.
Город55 решил разобраться, какие подрядчики получили многомиллионные контракты и что из больниц успеют отремонтировать в этом году.
Как уточнили в региональном минздраве, ремонту подлежит 24 городские поликлиники и 70 объектов в районах Омской области, среди них 21 ФАП, семь поликлиник ЦРБ, две участковые больницы и 11 врачебных амбулаторий.
Деньги на ремонт выделили из федерального и областного бюджета. Общая сумма составила 787 миллионов 137 тысяч рублей.
В 20-х числах февраля договоры на сумму 552,115 тысяч рублей были заключены уже по 86 объектам. При чем при проведении аукционов удалось сэкономить почти 128 миллионов рублей, это чуть более 16% от общей суммы финансирования. Сейчас уже есть понимание, куда эти деньги направят.
«Сумма в размере 55,2 миллиона рублей будет освоена в рамках 10% к договорам. На сумму в размере 72,5 миллионов рублей планируется заключение договоров через электронный магазин или аукцион на те же объекты», — пояснили Городу55 в пресс-службе минздрава.
Хоть в 2023-м и начнется ремонт в 94 объектах здравоохранения, из них только в 65-ти работы завершат полностью. Остальные 29 медучреждений подрядчики доделают уже в следующем году.
В большинстве поликлиник, ФАПов и амбулаторий процент выполнения ремонтных работ составляет всего 3-20%. Но есть в Омской области и объекты здравоохранения, где ремонт находится в завершающей стадии. Оно и понятно: просто подходят сроки. Ближе всего к завершению своего обновления:
На финальной стадии находится также ремонт в «Городской поликлинике № 13» по улице Орджоникидзе, д. 273 Б. К 20 февраля успели обновить кабинет общей врачебной практики в Городской клинической больнице № 11 в микрорайоне Загородный, дом 36.
Пусть и не по всем медучреждениям аукционы уже завершены, однако общую картину составить уже можно. По ремонту 86 объектов контракты в итоге получили 42 общества с ограниченной ответственностью и 11 индивидуальных предпринимателей. Остановимся подробнее на тех, кто получил несколько контрактов.
Среди них есть и два ИП. С Александром Кокориным заключили три контракта на общую сумму 3 110 660 рублей. А. С. Кокорин взял на себя обязанности по ремонту амбулатории в селе Любино-Малоросы Любинского района (срок выполнения — 15 августа 2023 года), ФАПа в поселке Веселый Москаленского района (до 31 мая 2023 года) и ФАПа в деревне Ярославка Тюкалинского района (до 30 июня 2023 года).
Двумя контрактами на общую сумму 11 646 550 рублей может также похвастаться Игорь Кучеров. Предпринимателю доверили ремонт Детской городской поликлиники № 1 на улице Глинки, д. 3 А (срок до 30 июня 2023 года) и консультативно-диагностического отделения Детской городской поликлиники № 7 по улице 5 Кордная, д. 11 Б (до 31 мая 2023 года).
Лидером по количеству заключенных контрактов среди ООО стала компания «Велес». За семь контрактов ООО получит почти 13,5 миллионов рублей. Вопросы деятельность «Велеса» в лице гендиректора Ивана Яковлева, кстати, вызывает. Во-первых, выручка компании сконцентрирована на госзаказах. А это значит, что при возникновении проблем при исполнении контрактов, у поставщика могут сильно сократиться ресурсы на исполнение контрактов. Во-вторых, компании часто приходится выплачивать штрафы за нарушение условий контракта. Только за 2022 год подобные нарушения выявляли пять раз.
Шесть контрактов на сумму более 18,3 миллионов рублей заключили с ООО «Солист Плюс» (директор — Светлана Сологубова), которое также основную выручку получает с госзаказов. Пятью контрактами на сумму свыше 77,5 миллионов рублей отличилось ООО «Галит» (директор — Николай Никифоров). У компании насчитывается шесть штрафов в 2022 году, и один штраф за 2023 год на сумму более 75 тысяч рублей по просрочке исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
По четыре контракта себе также раздобыли ООО «Данстрой» в лице директора Владимира Толмачева (общая сумма — 70,6 миллионов рублей) и ООО «Глобал» (общая сумма — 61,2 миллиона рублей), директором последнего является Алексей Глушков.
По некоторым объектам пришлось проводить повторные аукционы, так как подрядчики отказались от заключения договоров.
На сегодняшний день без подрядчика остался ФАП в деревне Большая роща Марьяновского района. Контракт на сумму 625,7 тысяч рублей, заключенный с ООО «Глянь-глянька», 22 февраля расторгли по соглашению сторон, без предъявления каких-либо претензий. Директором компании значится Андрей Крамер. Посочувствовать здесь остается только будущему исполнителю, у которого значительно уменьшится время, отведенное на ремонт. Отметим, что согласно условиям аукциона, приступить к работам нужно было еще 16 января.
Заменить подрядчика пришлось и на следующих объектах:
ФАП в поселке Веселый Москаленского района. Победителем выбрали ООО «Спринт», гендиректором которого является Зоя Бельская. За свою работу компания должна была получить почти 577 тысяч рублей, но в итоге она уклонилась от заключения контракта. После этого контракт подписали с Александром Кокориным. Индивидуальный предприниматель уже закупил стройматериалы и 1 марта приступил к работе.
ФАП в деревне Верхний Карбуш Омского района. После того, как ООО «Школа ремонта» (гендиректор — Азамат Бисимбеков) не стало заключать контракт, победителем признали ООО «Велес» (директор — Иван Яковлев). За капремонт ФАПа подрядчик получит 1 638 000 рублей. На выполнение работ у него есть время до 31 мая 2023 года.
Городская клиническая больница № 11 по улице Нахимова, д. 55. Снова с ООО «Велес» заключили контракт на сумму 6 185 000 рублей, после того как пришлось расторгнуть соглашение с ООО «РСМ» (директор — Александр Шевченко). Закончить капремонт нужно до 30 апреля 2023 года.
Поликлиника КМСЧ № 9 по улице 1-й Полевой, 7. Сразу два участника отклонились от заключения контракта: это Александр Кокорин, которого мы уже упоминали выше, и ООО «ИМПЕРИЯ» (гендиректор — Виталий Чупрына). В итоге за 641 460 тысяч рублей контракт заключили с ООО «Архитектурно-строительная компания Монолит» (директор — Андрей Мезенцев). Но времени у него много. По условиям контракта, выполнить работу нужно до 26 декабря 2023 года.
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Ремонт больниц и соцучреждений — всегда хорошее дело, так как за годы эксплуатации состояние многих объектов здравоохранения оставляет желать лучшего. В последнее время вроде и сотни миллионов на эти цели ежегодно выделяют. А это уже хорошая тенденция.
Другой вопрос — насколько хорошо подрядчики выполнят свои обязанности, и не придется ли впоследствии контролировать «каждый шаг» компании. Хочется верить, что на попавших этом году в программу модернизации больницах этого не произойдет, несмотря на спорные моменты в деятельности некоторых подрядчиков.
Но как мы знаем, заключение контракта еще не значит, что все будет хорошо. Вспомним ФАПы, которые должны были построить в районах Омской области. В прошлом году сразу 45 контрактов, заключенных с ООО «Омскагропромстрой» были расторгнуты, инициатором этого выступил региональный минстрой. Город55, кстати, выяснил, что эта компания связана с семьей Титаревых: