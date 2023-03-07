Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 04:00

Updated Сегодня, 04:00

800 миллионов на здравоохранение. Кто получил контракты на ремонт омских больниц

7 марта 2023, 04:00
Фото: 1MI
Иллюстрация
Ремонт в 2023 году начнется в 94 медицинских учреждениях. Однако завершить его успеют только на 65 объектах. В остальных случаях подрядчикам предстоит доделывать его уже на будущий год.

В 2023 году на капремонт объектов здравоохранения из федерального и областного бюджета выделили более 787 миллионов рублей. Под обновление попали 94 медучреждения.

Город55 решил разобраться, какие подрядчики получили многомиллионные контракты и что из больниц успеют отремонтировать в этом году.

В городе и районах

Как уточнили в региональном минздраве, ремонту подлежит 24 городские поликлиники и 70 объектов в районах Омской области, среди них 21 ФАП, семь поликлиник ЦРБ, две участковые больницы и 11 врачебных амбулаторий.

Деньги на ремонт выделили из федерального и областного бюджета. Общая сумма составила 787 миллионов 137 тысяч рублей.

Список ремонтируемых объектов здравоохранения

В 20-х числах февраля договоры на сумму 552,115 тысяч рублей были заключены уже по 86 объектам. При чем при проведении аукционов удалось сэкономить почти 128 миллионов рублей, это чуть более 16% от общей суммы финансирования. Сейчас уже есть понимание, куда эти деньги направят.

«Сумма в размере 55,2 миллиона рублей будет освоена в рамках 10% к договорам. На сумму в размере 72,5 миллионов рублей планируется заключение договоров через электронный магазин или аукцион на те же объекты», — пояснили Городу55 в пресс-службе минздрава.
В Привокзальном микрорайоне Омска к лету капитально отремонтируют поликлинику
Узнать подробнее

В начале пути

Хоть в 2023-м и начнется ремонт в 94 объектах здравоохранения, из них только в 65-ти работы завершат полностью. Остальные 29 медучреждений подрядчики доделают уже в следующем году.

В большинстве поликлиник, ФАПов и амбулаторий процент выполнения ремонтных работ составляет всего 3-20%. Но есть в Омской области и объекты здравоохранения, где ремонт находится в завершающей стадии. Оно и понятно: просто подходят сроки. Ближе всего к завершению своего обновления:

  • ФАП в селе Корсино (БУЗОО «Колосовская ЦРБ»). Работы на сумму 475,39 тысяч рублей нужно доделать до 20 апреля 2023 года. Подрядчик пока выполнил чуть больше половины от намеченного плана. На то, чтобы уложиться в сроки, у него есть еще 1,5 месяца.
  • Поликлиника по улице Нахимова, 55 (БУЗОО «Городская клиническая больница № 11»). По одному из договоров на сумму чуть более 1,9 миллионов рублей подрядная организация выполнила 50% работы. Успеть все доделать нужно до 31 марта 2023 года.
  • Поликлиника по улице Кучерявенко, 5 (БУЗОО «Городская поликлиника № 9»). Ремонт на сумму 3,4 миллиона рублей нужно выполнить до 3 апреля, при этом от намеченного плана сделано чуть больше половины. По второму договору в этой же поликлинике работы завершены досрочно.
Ремонт многих больниц напрашивался годами
Фото: 1MI

На финальной стадии находится также ремонт в «Городской поликлинике № 13» по улице Орджоникидзе, д. 273 Б. К 20 февраля успели обновить кабинет общей врачебной практики в Городской клинической больнице № 11 в микрорайоне Загородный, дом 36.

Кто в подрядчиках

Пусть и не по всем медучреждениям аукционы уже завершены, однако общую картину составить уже можно. По ремонту 86 объектов контракты в итоге получили 42 общества с ограниченной ответственностью и 11 индивидуальных предпринимателей. Остановимся подробнее на тех, кто получил несколько контрактов.

Среди них есть и два ИП. С Александром Кокориным заключили три контракта на общую сумму 3 110 660 рублей. А. С. Кокорин взял на себя обязанности по ремонту амбулатории в селе Любино-Малоросы Любинского района (срок выполнения — 15 августа 2023 года), ФАПа в поселке Веселый Москаленского района (до 31 мая 2023 года) и ФАПа в деревне Ярославка Тюкалинского района (до 30 июня 2023 года).

Двумя контрактами на общую сумму 11 646 550 рублей может также похвастаться Игорь Кучеров. Предпринимателю доверили ремонт Детской городской поликлиники № 1 на улице Глинки, д. 3 А (срок до 30 июня 2023 года) и консультативно-диагностического отделения Детской городской поликлиники № 7 по улице 5 Кордная, д. 11 Б (до 31 мая 2023 года).

Застройщика школы под Омском предупредили о последствиях за срыв сроков стройки
Узнать подробнее

Лидером по количеству заключенных контрактов среди ООО стала компания «Велес». За семь контрактов ООО получит почти 13,5 миллионов рублей. Вопросы деятельность «Велеса» в лице гендиректора Ивана Яковлева, кстати, вызывает. Во-первых, выручка компании сконцентрирована на госзаказах. А это значит, что при возникновении проблем при исполнении контрактов, у поставщика могут сильно сократиться ресурсы на исполнение контрактов. Во-вторых, компании часто приходится выплачивать штрафы за нарушение условий контракта. Только за 2022 год подобные нарушения выявляли пять раз.

Шесть контрактов на сумму более 18,3 миллионов рублей заключили с ООО «Солист Плюс» (директор — Светлана Сологубова), которое также основную выручку получает с госзаказов. Пятью контрактами на сумму свыше 77,5 миллионов рублей отличилось ООО «Галит» (директор — Николай Никифоров). У компании насчитывается шесть штрафов в 2022 году, и один штраф за 2023 год на сумму более 75 тысяч рублей по просрочке исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

По четыре контракта себе также раздобыли ООО «Данстрой» в лице директора Владимира Толмачева (общая сумма — 70,6 миллионов рублей) и ООО «Глобал» (общая сумма — 61,2 миллиона рублей), директором последнего является Алексей Глушков.

Омского экс-замминистра строительства Сычева осудят за недостроенные школы и детсады
Узнать подробнее

Срывы и новые исполнители

По некоторым объектам пришлось проводить повторные аукционы, так как подрядчики отказались от заключения договоров.

На сегодняшний день без подрядчика остался ФАП в деревне Большая роща Марьяновского района. Контракт на сумму 625,7 тысяч рублей, заключенный с ООО «Глянь-глянька», 22 февраля расторгли по соглашению сторон, без предъявления каких-либо претензий. Директором компании значится Андрей Крамер. Посочувствовать здесь остается только будущему исполнителю, у которого значительно уменьшится время, отведенное на ремонт. Отметим, что согласно условиям аукциона, приступить к работам нужно было еще 16 января.

Заменить подрядчика пришлось и на следующих объектах:

ФАП в поселке Веселый Москаленского района. Победителем выбрали ООО «Спринт», гендиректором которого является Зоя Бельская. За свою работу компания должна была получить почти 577 тысяч рублей, но в итоге она уклонилась от заключения контракта. После этого контракт подписали с Александром Кокориным. Индивидуальный предприниматель уже закупил стройматериалы и 1 марта приступил к работе.

ФАП в деревне Верхний Карбуш Омского района. После того, как ООО «Школа ремонта» (гендиректор — Азамат Бисимбеков) не стало заключать контракт, победителем признали ООО «Велес» (директор — Иван Яковлев). За капремонт ФАПа подрядчик получит 1 638 000 рублей. На выполнение работ у него есть время до 31 мая 2023 года.

Кто и как задерживает строительство омских школ, которыми заинтересовался генпрокурор
Узнать подробнее

Городская клиническая больница № 11 по улице Нахимова, д. 55. Снова с ООО «Велес» заключили контракт на сумму 6 185 000 рублей, после того как пришлось расторгнуть соглашение с ООО «РСМ» (директор — Александр Шевченко). Закончить капремонт нужно до 30 апреля 2023 года.

Поликлиника КМСЧ № 9 по улице 1-й Полевой, 7. Сразу два участника отклонились от заключения контракта: это Александр Кокорин, которого мы уже упоминали выше, и ООО «ИМПЕРИЯ» (гендиректор — Виталий Чупрына). В итоге за 641 460 тысяч рублей контракт заключили с ООО «Архитектурно-строительная компания Монолит» (директор — Андрей Мезенцев). Но времени у него много. По условиям контракта, выполнить работу нужно до 26 декабря 2023 года.

***

Ремонт больниц и соцучреждений — всегда хорошее дело, так как за годы эксплуатации состояние многих объектов здравоохранения оставляет желать лучшего. В последнее время вроде и сотни миллионов на эти цели ежегодно выделяют. А это уже хорошая тенденция.

Другой вопрос — насколько хорошо подрядчики выполнят свои обязанности, и не придется ли впоследствии контролировать «каждый шаг» компании. Хочется верить, что на попавших этом году в программу модернизации больницах этого не произойдет, несмотря на спорные моменты в деятельности некоторых подрядчиков.

Но как мы знаем, заключение контракта еще не значит, что все будет хорошо. Вспомним ФАПы, которые должны были построить в районах Омской области. В прошлом году сразу 45 контрактов, заключенных с ООО «Омскагропромстрой» были расторгнуты, инициатором этого выступил региональный минстрой. Город55, кстати, выяснил, что эта компания связана с семьей Титаревых:

Стройку омских ФАПов «застопорила» компания, связанная с семьей Титаревых
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Ремонт#Больницы#Поликлиники#Медицина#Подрядчик#Минздрав Омской области#Минздрав#Бюджет#Новости#Омск#Омская область#Спецпроекты
Подпишитесь
Выручка омской компании «Компур» уменьшилась за год в 30 раз
Вчера, 08:38
В Омске появится мемориальная доска с именем полковника, погибшего на СВО
Вчера, 05:41
Омские болельщики «положили» сайт «Авангарда» в попытках купить билеты
Вчера, 05:53
Омские мужчины рассказали, сколько тратят на подарки женщинам-коллегам на 8 Марта
Вчера, 02:20
На омской таможне перехватили партию препаратов для похудения с наркотиком в составе
Вчера, 09:01
Стало известно, сколько литров бензина могут позволить себе омичи на одну зарплату
Вчера, 06:16