Из-за отсутствия остановок дети в Омской области идут до школ пешком

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В четырех населенных пунктах района живет больше 40 школьников. Каждый день они идут больше 1 км, чтобы попасть на занятия. Известно, что образовательные учреждения оснащены автобусами для перевозок, но подвозом детей никто не занимается.
Как выяснили сотрудники прокуратуры, пустить школьный транспорт нельзя, так как автобусу попросту негде остановиться. В населенных пунктах нет остановок и дорожных знаков, чтобы возить ребят на занятия и обратно домой. Власти муниципалитета при этом проблему игнорируют.
Прокурору района пришлось обратиться в суд, чтобы администрации поселений обязали решить этот вопрос. По итогу Колосовский райсуд принял утвердительное решение, заставив органы местного самоуправления приступить к работе.
Ранее по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова департаменту образования Омска передали шесть новых школьных автобусов. Оказалось, что порядка 600 детей из 18 муниципальных районов добираются на занятия самостоятельно из-за нехватки нового транспорта и неисправности старых автобусов.