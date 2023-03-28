Омской области выделили 6 школьных автобусов после вмешательства генпрокурора

Во время визита Игоря Краснова в Омск в конце прошлого года, к генпрокурору обратилась жительница Исилькульского района по вопросу подвоза учеников в школу. Выяснилось, что почти 600 детей из 18 районов Омской области лишены возможности добраться до образовательных учреждений на школьных автобусах. Причина — нехватка нового транспорта и плохое техническое состояние уже имеющихся автобусов.