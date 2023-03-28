Омской области выделили 6 школьных автобусов после вмешательства генпрокурора

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
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Updated Сегодня, 03:13
Департаменту образования администрации Омска передали 6 новых школьных автобусов по поручению генерального прокурора России Игоря Краснова. Об этом сообщили 27 марта в пресс-службе региональной прокуратуры.
Во время визита Игоря Краснова в Омск в конце прошлого года, к генпрокурору обратилась жительница Исилькульского района по вопросу подвоза учеников в школу. Выяснилось, что почти 600 детей из 18 районов Омской области лишены возможности добраться до образовательных учреждений на школьных автобусах. Причина — нехватка нового транспорта и плохое техническое состояние уже имеющихся автобусов.
В настоящее время по результатам прокурорской проверки организовали подвоз к школам около 600 детей, обучающихся в районах области и в Омске.