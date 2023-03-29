Александр Бурков прокомментировал свою отставку с поста губернатора

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Александр Бурков в своем телеграм-канале прокомментировал свою отставку с поста губернатора Омской области. Он уточнил, что отставка связана с переходом на новое место работы.
«Сегодня очень важно находиться именно там, где ты можешь принести максимальную пользу Отечеству и государству. Именно поэтому по согласованию с руководством страны я перехожу на новое место работы. По-прежнему остаюсь в команде президента», — отметил теперь уже экс-губернатор в своем телеграм-канале.
Также Бурков подчеркнул, что готов «оказать помощь и содействие» новому губернатору.
Об отставке Александра Буркова стало известно сегодня, 29 марта. Президент России Владимир Путин принял его добровольную отставку и назначил врио губернатора председателя правительства Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко.