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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Александр Бурков прокомментировал свою отставку с поста губернатора

29 марта 2023, 15:30
Фото: 1MI
Теперь уже бывший глава региона рассказал, что переходит на новое место работы.

Александр Бурков в своем телеграм-канале прокомментировал свою отставку с поста губернатора Омской области. Он уточнил, что отставка связана с переходом на новое место работы.

«Сегодня очень важно находиться именно там, где ты можешь принести максимальную пользу Отечеству и государству. Именно поэтому по согласованию с руководством страны я перехожу на новое место работы. По-прежнему остаюсь в команде президента», — отметил теперь уже экс-губернатор в своем телеграм-канале.

Также Бурков подчеркнул, что готов «оказать помощь и содействие» новому губернатору.

Об отставке Александра Буркова стало известно сегодня, 29 марта. Президент России Владимир Путин принял его добровольную отставку и назначил врио губернатора председателя правительства Донецкой Народной Республики Виталия Хоценко.

Путин принял отставку главы Омской области Буркова
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#Ольга Акамова#Губернатор#Назначение#Отставка#Общество#Город#Новости#Омская область
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Важно. Путин принял отставку главы Омской области Буркова
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