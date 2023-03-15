Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Омской области молодым учителям с марта в два раза увеличили оклад. Об этом сегодня, 15 марта, сообщил губернатор Александр Бурков в своем телеграм-канале.
«Речь о педагогах, которые работают в наших государственных и муниципальных школах, детских садах и учреждениях допобразования. Это одна из мер социальной поддержки, которую мы приняли в рамках мероприятий Года педагога и наставника, объявленного Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, — написал глава региона.
На прошлой неделе в Омском городском совете обсуждали вопрос острой нехватки педагогов в системе школьного образования. Главными причинами недостатка кадров называют загруженность учителей документооборотом, низкую заработную плату при высокой ответственности и недостаточный социальный статус учителя.