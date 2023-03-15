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Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В Омской области молодым учителям с марта в два раза увеличили оклад

15 марта 2023, 06:47
Фото: 1MI
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Зарплата изменится у педагогов государственных и муниципальных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.

В Омской области молодым учителям с марта в два раза увеличили оклад. Об этом сегодня, 15 марта, сообщил губернатор Александр Бурков в своем телеграм-канале.

«Речь о педагогах, которые работают в наших государственных и муниципальных школах, детских садах и учреждениях допобразования. Это одна из мер социальной поддержки, которую мы приняли в рамках мероприятий Года педагога и наставника, объявленного Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, — написал глава региона.

На прошлой неделе в Омском городском совете обсуждали вопрос острой нехватки педагогов в системе школьного образования. Главными причинами недостатка кадров называют загруженность учителей документооборотом, низкую заработную плату при высокой ответственности и недостаточный социальный статус учителя.

В Горсовете обсудили катастрофическую нехватку учителей в школах Омска
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#Евгений Игишев#Омск#Учитель#Зарплата#Средняя зарплата#Педагог#Губернатор#Александр Бурков#Общество#Омская область
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