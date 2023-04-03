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Самый грязный участок — правительству. В Омской области в апреле пройдут субботники

3 апреля 2023, 11:23
Фото: Город55
Общегородской субботник пройдет 15 апреля.

Чиновникам из Омской области на субботниках обещают дать самый грязный участок

Убирать территорию планируют до конца месяца каждую неделю.

В Омской области каждую неделю в течение всего апреля будут проводить субботники. Об этом рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Вышел по городу пройтись. Снег сходит и пора субботников [наступает]. Грязь наблюдаю. Нужно все привести в порядок, чистить. Сегодня дал поручение главам городов, районов, всем профильным нашим министрам начинать полноценную уборку, и со следующей субботы вплоть до мая каждую неделю [проводить] субботник», — сообщил Хоценко. — «И попросил мэра нашего города дать самый неблагополучный грязный участок правительству»

Ранее Город55 сообщал, что 15 апреля в Омске пройдет общегородской субботник. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте администрации города.

В Омске в середине апреля проведут общегородской субботник
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