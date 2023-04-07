Знакомая украла у омича 86 тысяч рублей с банковской карты, пока он спал

Оказалось, что накануне у мужчины в гостях была его знакомая, с которой они распивали алкоголь. В какой-то момент она попросила собутыльника закинуть ей на баланс телефона 500 рублей. Приятель выполнил просьбу и заснул, а утром обнаружил, что с его банковской карты пропали деньги.