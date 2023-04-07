Знакомая украла у омича 86 тысяч рублей с банковской карты, пока он спал

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Управление МВД России по Омской области сообщает, что у 45-летнего жителя Кировского округа украли 86 500 рублей.
Оказалось, что накануне у мужчины в гостях была его знакомая, с которой они распивали алкоголь. В какой-то момент она попросила собутыльника закинуть ей на баланс телефона 500 рублей. Приятель выполнил просьбу и заснул, а утром обнаружил, что с его банковской карты пропали деньги.
Полицейские задержали 30-летнюю подозреваемую в поселке Пятилетка Омского района (по прописке). На допросе она призналась и рассказала, что запомнила пароль для входа в банковское приложение, когда пострадавший переводил деньги ей на баланс. Пока он спал, женщина перевела деньги своим знакомым, чтобы отдать долги и рано утром уехала домой.
«По данному факту следователем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет», — уточнили в полиции.