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Published Сегодня, 05:22

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Updated Сегодня, 05:23

Непрошеный гость. Омич пришел к бывшему однокласснику, избил его и украл телефон

27 февраля 2023, 05:22
Фото: Управление МВД России по Омской области

Полиция в Омске задержала грабителя, напавшего на бывшего одноклассника

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Омские полицейские вчера, 26 февраля, по горячим следам задержали грабителя в Ленинском округе. С заявлением в правоохранительные органы обратился 41-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него похитили смартфон стоимостью 5 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, к потерпевшему днем пришел его знакомый и стал требовать возврат несуществующего долга. Мужчина деньги отдавать отказался, в ответ непрошеный гость начал его избивать. Опасаясь за свое здоровье, он все же отдал телефон злоумышленнику.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний омич, ранее судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков. На допросе злоумышленник рассказал, что вместе с потерпевшим учился в школе. Подозреваемый узнал, что мужчина недавно вернулся с вахты, поэтому решил, что он заработал там крупную денежную сумму. Телефон задержанный планировал сдать в ломбард.

Дознаватели завели на злоумышленника дело по статье «Грабеж», по которой ему грозит до 7 лет колонии. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#Евгений Игишев#Полиция#Грабеж#Уголовное дело#Происшествия#Омск
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