Непрошеный гость. Омич пришел к бывшему однокласснику, избил его и украл телефон

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний омич, ранее судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков. На допросе злоумышленник рассказал, что вместе с потерпевшим учился в школе. Подозреваемый узнал, что мужчина недавно вернулся с вахты, поэтому решил, что он заработал там крупную денежную сумму. Телефон задержанный планировал сдать в ломбард.