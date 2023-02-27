Непрошеный гость. Омич пришел к бывшему однокласснику, избил его и украл телефон

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:23
Омские полицейские вчера, 26 февраля, по горячим следам задержали грабителя в Ленинском округе. С заявлением в правоохранительные органы обратился 41-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него похитили смартфон стоимостью 5 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе омской полиции, к потерпевшему днем пришел его знакомый и стал требовать возврат несуществующего долга. Мужчина деньги отдавать отказался, в ответ непрошеный гость начал его избивать. Опасаясь за свое здоровье, он все же отдал телефон злоумышленнику.
Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний омич, ранее судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков. На допросе злоумышленник рассказал, что вместе с потерпевшим учился в школе. Подозреваемый узнал, что мужчина недавно вернулся с вахты, поэтому решил, что он заработал там крупную денежную сумму. Телефон задержанный планировал сдать в ломбард.
Дознаватели завели на злоумышленника дело по статье «Грабеж», по которой ему грозит до 7 лет колонии. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.