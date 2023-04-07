Опасные игры. В Омске задержали школьников, подкладывавших телефон на рельсы

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В пресс-службе Омской транспортной полиции сообщают, что трое школьников, 15–16 лет, утроили опасные игры на рельсах на перегоне Московка — Карбышево-1. Подростки подложили на рельсы нерабочий телефон и ветки.
Ребят заметил машинист и сообщил в транспортную полицию. Сотрудники составили протокол на 16-летнего подростка за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте. Двух других мальчиков поставили на профилактический учет. Вдобавок о их «играх» сообщили в школу.
«Железная дорога является зоной повышенной опасности, дети, находящиеся на объектах транспорта без присмотра взрослых, подвергают себя большому риску, — отметил начальник отделения по делам несовершеннолетних Омского ЛУ МВД России майор полиции Алексей Ерашов.
Отметим, в 2022 году сотрудники провели 147 рейдов на железнодорожных объектах. По итогу выявлено 190 правонарушителей и составлено 214 административных материалов.