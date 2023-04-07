Опасные игры. В Омске задержали школьников, подкладывавших телефон на рельсы

Ребят заметил машинист и сообщил в транспортную полицию. Сотрудники составили протокол на 16-летнего подростка за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте. Двух других мальчиков поставили на профилактический учет. Вдобавок о их «играх» сообщили в школу.