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Опасные игры. В Омске задержали школьников, подкладывавших телефон на рельсы

7 апреля 2023, 08:35
Фото: Город55
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Омские подростки устроили опасные игры на рельсах

Одного подростка привлекли к административной ответственности, а двух других поставили на учет.

В пресс-службе Омской транспортной полиции сообщают, что трое школьников, 15–16 лет, утроили опасные игры на рельсах на перегоне Московка — Карбышево-1. Подростки подложили на рельсы нерабочий телефон и ветки.

Ребят заметил машинист и сообщил в транспортную полицию. Сотрудники составили протокол на 16-летнего подростка за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте. Двух других мальчиков поставили на профилактический учет. Вдобавок о их «играх» сообщили в школу.

«Железная дорога является зоной повышенной опасности, дети, находящиеся на объектах транспорта без присмотра взрослых, подвергают себя большому риску, — отметил начальник отделения по делам несовершеннолетних Омского ЛУ МВД России майор полиции Алексей Ерашов.

Отметим, в 2022 году сотрудники провели 147 рейдов на железнодорожных объектах. По итогу выявлено 190 правонарушителей и составлено 214 административных материалов.

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#Ксения Карагодина#Рельсы#Железная дорога#Общество#Город#Происшествия#Подростки#Полиция#Новости#Омск#Омская область#Дети
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