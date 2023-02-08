Запрещающий сигнал. Жительницу Омской области сбил грузовой поезд

Транспортные полицейские установили, что женщина переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся локомотивом. Машинист грузового поезда сигналил и экстренно затормозил, но столкновение неизбежно произошло. Женщина скончалась на месте от полученных травм.