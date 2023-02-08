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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Запрещающий сигнал. Жительницу Омской области сбил грузовой поезд

8 февраля 2023, 08:24
Фото: Город55

Грузовой поезд на станции «Называевская» насмерть сбил 68-летнюю женщину

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

На станции Называевская грузовой поезд смертельно травмировал 68-летнюю жительницу Омской области, об этом сообщили накануне в дежурную часть Омского линейного управления (ЛУ) МВД России.

Транспортные полицейские установили, что женщина переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся локомотивом. Машинист грузового поезда сигналил и экстренно затормозил, но столкновение неизбежно произошло. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Отметим, что для дальнейшего проведения процессуальной проверки материалы направили в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, об этом сообщают УТ МВД России по СФО.

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#Общество#Город#Происшествия#Поезд#ЧП#Полиция#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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