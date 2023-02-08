Запрещающий сигнал. Жительницу Омской области сбил грузовой поезд

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
На станции Называевская грузовой поезд смертельно травмировал 68-летнюю жительницу Омской области, об этом сообщили накануне в дежурную часть Омского линейного управления (ЛУ) МВД России.
Транспортные полицейские установили, что женщина переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся локомотивом. Машинист грузового поезда сигналил и экстренно затормозил, но столкновение неизбежно произошло. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
Отметим, что для дальнейшего проведения процессуальной проверки материалы направили в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, об этом сообщают УТ МВД России по СФО.