Профессор из Омска обманул политех на 1,4 млн рублей

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Перед судом предстанет заведующий кафедрой «Холодильная и компрессорная техника и технология» Омского государственного технического университета. 65-летнего профессора обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили сегодня, 6 апреля, в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Следователи выяснили, что с октября 2013 года по март 2014 года обвиняемый инициировал проведение конкурса на выполнение научной работы «разработка и изготовление многоцелевого турбоагрегата». Но такой прибор уже был разработан студентом политеха, и профессор об этом знал.
Университет выдел деньги для оплаты научной работы, а подозреваемый, тем временем, обеспечил победу в конкурсе подконтрольной ему фирме. От имени организации профессор предоставил отчет о проделанной работе, который скопировал с магистерской диссертации студента. В итоге фигурант дела присвоил себе 1,4 млн рублей.
Свою вину профессор не признал, ему грозит до 10 лет колонии. Уголовное дело, возбужденное по материалам регионального УФСБ, рассмотрят в Первомайском районном суде.