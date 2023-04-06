Профессор из Омска обманул политех на 1,4 млн рублей

Следователи выяснили, что с октября 2013 года по март 2014 года обвиняемый инициировал проведение конкурса на выполнение научной работы «разработка и изготовление многоцелевого турбоагрегата». Но такой прибор уже был разработан студентом политеха, и профессор об этом знал.