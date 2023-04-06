Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Изображение материала

Профессор из Омска обманул политех на 1,4 млн рублей

6 апреля 2023, 05:21
Фото: 1MI
Иллюстрация
Теперь заведующему кафедрой грозит до 10 лет колонии.

Перед судом предстанет заведующий кафедрой «Холодильная и компрессорная техника и технология» Омского государственного технического университета. 65-летнего профессора обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили сегодня, 6 апреля, в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Следователи выяснили, что с октября 2013 года по март 2014 года обвиняемый инициировал проведение конкурса на выполнение научной работы «разработка и изготовление многоцелевого турбоагрегата». Но такой прибор уже был разработан студентом политеха, и профессор об этом знал.

Университет выдел деньги для оплаты научной работы, а подозреваемый, тем временем, обеспечил победу в конкурсе подконтрольной ему фирме. От имени организации профессор предоставил отчет о проделанной работе, который скопировал с магистерской диссертации студента. В итоге фигурант дела присвоил себе 1,4 млн рублей.

Свою вину профессор не признал, ему грозит до 10 лет колонии. Уголовное дело, возбужденное по материалам регионального УФСБ, рассмотрят в Первомайском районном суде.

В Омске осудили банду мошенников за инсценировку ДТП
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Прокуратура#Следком#Уголовное дело#Суд#Мошенничество#Преподаватель#Вуз#Происшествия#Омск
Подпишитесь
Криминальный Омск 2023
Вчера, 12:00
Фридман-сын назначил нового директора в одной своей фирме
Сегодня, 06:43
Федеральный Минтранс предложил Омску отказаться от взимания денег за самокаты
Сегодня, 05:51
Паводок-2023. Где, что и когда затопит в Омской области
Вчера, 08:13
Дорогу в Омской области отремонтирует уличенный в картельном сговоре «СибРос»
Сегодня, 05:06
Потерянное наследие. Как в Омске сохраняют старинные дома и памятники архитектуры
Сегодня, 07:00