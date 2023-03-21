В Омске осудили банду мошенников за инсценировку ДТП

Следователи установили, что с февраля 2016 года по декабрь 2018 года мошенники совершили 26 преступлений, инициируя аварии, после которых обращались к страховщикам за выплатами. В октябре прошлого года Куйбышевский суд Омска огласил приговор для 11 обвиняемых по уголовному делу. Шести фигурантам назначили от 1 года 4 месяцев до 5 лет колонии, остальным — исправительные работы и условные сроки.