В Омске осудили банду мошенников за инсценировку ДТП

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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В Омске вынесли приговор группе мошенников, которые инициировали ДТП и похитили у страховых компаний больше 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи установили, что с февраля 2016 года по декабрь 2018 года мошенники совершили 26 преступлений, инициируя аварии, после которых обращались к страховщикам за выплатами. В октябре прошлого года Куйбышевский суд Омска огласил приговор для 11 обвиняемых по уголовному делу. Шести фигурантам назначили от 1 года 4 месяцев до 5 лет колонии, остальным — исправительные работы и условные сроки.
Сторона защиты решила оспорить решение. В областном суде рассмотрели поданную апелляцию, но не нашли оснований для отмены приговора. Решение суда вступило в законную силу. Также осужденным предстоит выплатить всю сумму причиненного ущерба — больше 5 млн рублей.