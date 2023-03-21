Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

В Омске осудили банду мошенников за инсценировку ДТП

21 марта 2023, 04:47
Фото: 1MI
Иллюстрация
На скамье подсудимых оказались 11 человек.

В Омске вынесли приговор группе мошенников, которые инициировали ДТП и похитили у страховых компаний больше 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователи установили, что с февраля 2016 года по декабрь 2018 года мошенники совершили 26 преступлений, инициируя аварии, после которых обращались к страховщикам за выплатами. В октябре прошлого года Куйбышевский суд Омска огласил приговор для 11 обвиняемых по уголовному делу. Шести фигурантам назначили от 1 года 4 месяцев до 5 лет колонии, остальным — исправительные работы и условные сроки.

Сторона защиты решила оспорить решение. В областном суде рассмотрели поданную апелляцию, но не нашли оснований для отмены приговора. Решение суда вступило в законную силу. Также осужденным предстоит выплатить всю сумму причиненного ущерба — больше 5 млн рублей.

Омичи массово переводят личные сбережения телефонным мошенникам всех мастей
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Приговор#Мошенничество#Омск#Омская область#ДТП#Мошенники
Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
Сегодня, 03:30
Уголовные дела, отставки и 1.5 млрд сверху. Грустные итоги строек омских школ и садов
Вчера, 02:08
Омичам показали, как рекультивируют свалки в городе
Сегодня, 03:14
Омичи назвали самые частые причины увольнений с работы
Сегодня, 03:00
Омский маньяк по прозвищу «Форточник» готовится предстать перед судом
Сегодня, 08:13
«Моя игра». Баста посвятил исполнение песни хоккеисту Черепанову на концерте в Омске
Сегодня, 02:23