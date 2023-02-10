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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Мэрия Омска будет искать концессионера для обновления казармы у Омской крепости

10 февраля 2023, 13:19
Фото: Пресс-центр администрации Омска
«Казарма Омского военного округа» является объектом культурного наследия регионального значения.

Мэрия Омска планируют заключить концессионное соглашение для исторического здания, расположенного на ул. Партизанская, д. 5. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений.

«В соответствии со сведениями ЕГРН вид разрешенного использования земельного участка — бытовое обслуживание, объекты культурно-досуговой деятельности, деловое управление, общественное питание, историко-культурная деятельность», — сообщили в ведомстве.

Площадь объекта составляет 1860 кв. м. Напомним, что здание построено в 1822–1823 гг. «Казарма Омского военного округа» входит в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

Фото: Администрации города Омска
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#Ксения Карагодина#Историческое здание#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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