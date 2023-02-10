Мэрия Омска будет искать концессионера для обновления казармы у Омской крепости

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Мэрия Омска планируют заключить концессионное соглашение для исторического здания, расположенного на ул. Партизанская, д. 5. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений.
«В соответствии со сведениями ЕГРН вид разрешенного использования земельного участка — бытовое обслуживание, объекты культурно-досуговой деятельности, деловое управление, общественное питание, историко-культурная деятельность», — сообщили в ведомстве.
Площадь объекта составляет 1860 кв. м. Напомним, что здание построено в 1822–1823 гг. «Казарма Омского военного округа» входит в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.