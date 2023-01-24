В центре Омска на Тарской отремонтируют памятник архитектуры

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Памятник архитектуры по адресу Тарская, 15 ждёт капитальный ремонт. По информации Города55 проектная документация уже готова и прошла экспертизу.
Дом построили ещё в конце 19 века. С 1989 года его включили в число памятников градостроительства и архитектуры регионального значения.
Что конкретно предстоит обновить в здании, пока неизвестно. Однако, зная в каком состоянии чаще всего находятся памятники архитектуры, работы в рамках капремонта явно будет немало.
Напомним, что накануне выбрали подрядчика, который займется разработкой проекта для выполнения реставрационных работ в Спасском соборе в Таре. Компании из Москвы «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» заплатят почти 28 млн рублей. Реконструкция собора начнётся только в 2025 году.