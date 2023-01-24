В центре Омска на Тарской отремонтируют памятник архитектуры

Напомним, что накануне выбрали подрядчика, который займется разработкой проекта для выполнения реставрационных работ в Спасском соборе в Таре. Компании из Москвы «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» заплатят почти 28 млн рублей. Реконструкция собора начнётся только в 2025 году.