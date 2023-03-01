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Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

В омском ВООПИК пытаются спасти дореволюционный дом на улице Учебной

1 марта 2023, 03:41
Фото: yandex.ru/maps
В феврале минкульт отказался включать здание на Учебной, 84 в реестр объектов культурного наследия.

Члены омского отделения ВООПИК не согласились с решением министерства культуры насчет исключения из реестра объектов культурного наследия дореволюционного дома на улице Учебной, 84.

Выяснилось, что организация пыталась оспорить результаты историко-культурной экспертизы. Однако ответ минкульта был категоричным: «акт экспертизы соответствует Положению в полной мере. У Министерства отсутствуют законные основания для несогласия с выводами государственной историко-культурной экспертизы».

Сохранить дореволюционный купеческий особняк на Учебной историки хотели из-за существующего там исторического ансамбля. Как рассказал Городу55 член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Святослав Коновалов, в этом районе сохраняется настоящая историческая среда, которую хоть где-то хотелось бы видеть.

«Если бы это здание на Учебной, 84 стояло в одиночку, оно по-прежнему было бы хорошим. Но не было бы уже аргумента, что оно создает историческую среду. Здания 78, 80, 82 по улице Учебной являются памятниками и сохраняют остатки исторического ансамбля. Также в сотне метров по улице Красных Зорь, найдётся добрый десяток памятников архитектуры. В этом районе сохраняется кусок настоящей исторической среды, которую хоть где-то хотелось бы видеть», — отметил Святослав Коновалов.

В минкульте на этот аргумент заявили, что на территории Омской области находится более 100 объектов культурного наследия, являющихся памятниками деревянного зодчества и поставленных на госохрану. Поэтому в городе и так достаточно зданий для изучения истории архитектуры.

Омский краевед уточнил, что теперь в ВООПИК будут пытаться найти собственника.

«Будем пытаться что-то делать. Хотя уже мало понятно, что именно может помочь. Попробуем выяснить планы собственника здания, цели использования земли и здания», — добавил Коновалов.
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#Юлия Истомина#Минкульт#Памятники#Охрана#Архитектура#Общество#Город#Новости#Омск
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