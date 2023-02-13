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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В Омске отказались признавать купеческий особняк объектом культурного наследия

13 февраля 2023, 11:11
Фото: yandex.ru/maps
Соответствующий приказ подписал омский министр культуры Юрий Трофимов.

В Омском минкульте решили не включать в реестр объектов культурного наследия дореволюционный дом, который находится на Учебной, 84. Соответствующий приказ сегодня, 13 февраля, подписал министр культуры Юрий Трофимов.

Основанием для этого, как следует из документа, стали итого государственной историко-культурной экспертизы.

Отметим, что дом № 84 был построен еще в начале 20 века как купеческий особняк. Представляет он собой одноэтажное деревянное строение, украшенное резьбой. Рядом с ним расположены высотки и еще один старинный купеческий особняк 1900-х годов. Последний, кстати, продается за 45 миллионов рублей.

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#Минкульт#Памятник#Жилые дома#Общество#Город#Новости#Омск#Юрий Трофимов#Юлия Истомина
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