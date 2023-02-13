В Омске отказались признавать купеческий особняк объектом культурного наследия

Отметим, что дом № 84 был построен еще в начале 20 века как купеческий особняк. Представляет он собой одноэтажное деревянное строение, украшенное резьбой. Рядом с ним расположены высотки и еще один старинный купеческий особняк 1900-х годов. Последний, кстати, продается за 45 миллионов рублей.