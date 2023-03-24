Заместителю губернатора Омской области напомнили об охране культурного наследия

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Прокуратура Омской области внесла представление заместителю губернатора Олегу Зарембе за нарушения в сфере охраны объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2016 году здание бывшего пивзавода на улице Волочаевской передали региональной общественной организации «Омский патриотический союз», которая и должна была следить за памятником истории и культуры. Такое обязательство наложил региональный минкульт.
Однако, работы по сохранению памятника не проводились, из-за чего здание теперь находится в ненадлежащем техническом состоянии и не отвечает архитектурному облику исторической части Омска.
Устранение нарушений проконтролирует прокуратура.