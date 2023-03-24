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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Заместителю губернатора Омской области напомнили об охране культурного наследия

24 марта 2023, 05:15
Фото: Прокуратура Омской области
Прокуратура внесла представление зампреду из-за корпуса пивзавода на Волочаевской.

Прокуратура Омской области внесла представление заместителю губернатора Олегу Зарембе за нарушения в сфере охраны объекта культурного наследия «Производственный корпус пивзавода», сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2016 году здание бывшего пивзавода на улице Волочаевской передали региональной общественной организации «Омский патриотический союз», которая и должна была следить за памятником истории и культуры. Такое обязательство наложил региональный минкульт.

Однако, работы по сохранению памятника не проводились, из-за чего здание теперь находится в ненадлежащем техническом состоянии и не отвечает архитектурному облику исторической части Омска.

Устранение нарушений проконтролирует прокуратура.

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