Генеральная уборка. Омские мосты начали отмывать к лету

Пресс-центр администрации Омска сообщает, что мосты в городе начали приводить в порядок. Их отмывают от пыли и накопившейся зимней грязи.



Также рабочие покрасят барьерные ограждения мостов, парапетов и навесов в подземных переходах. Сейчас работники отмывают мост им 60-летия ВЛКСМ, используя две спецмашины. Еще несколько работников красят ограждения на путепроводе по проспекту Мира.