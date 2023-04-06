Генеральная уборка. Омские мосты начали отмывать к лету

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Пресс-центр администрации Омска сообщает, что мосты в городе начали приводить в порядок. Их отмывают от пыли и накопившейся зимней грязи.
Также рабочие покрасят барьерные ограждения мостов, парапетов и навесов в подземных переходах. Сейчас работники отмывают мост им 60-летия ВЛКСМ, используя две спецмашины. Еще несколько работников красят ограждения на путепроводе по проспекту Мира.
А бригады учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» уже отмыли и обновили краску на ограждениях путепровода по ул. Лизы Чайкиной.