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Генеральная уборка. Омские мосты начали отмывать к лету

6 апреля 2023, 08:49
Фото: Город55
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Омские дорожники начали генеральную уборку мостов к лету

Мосты отмывают от пыли и накопившейся зимней грязи.

Пресс-центр администрации Омска сообщает, что мосты в городе начали приводить в порядок. Их отмывают от пыли и накопившейся зимней грязи.

Также рабочие покрасят барьерные ограждения мостов, парапетов и навесов в подземных переходах. Сейчас работники отмывают мост им 60-летия ВЛКСМ, используя две спецмашины. Еще несколько работников красят ограждения на путепроводе по проспекту Мира.

А бригады учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» уже отмыли и обновили краску на ограждениях путепровода по ул. Лизы Чайкиной.

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#Ксения Карагодина#Благоустройство#Мост#Чистота#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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