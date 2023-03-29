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Published Сегодня, 02:25

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Updated Сегодня, 02:26

Генеральная уборка. В Омской области планируют очистить Иртыш

29 марта 2023, 02:25
Фото: Город55
На Иртыше планируют очистить русло и берега

В Омской области планируют заняться чисткой Иртыша

Проект собираются запустить в 2025 году.

Иртыш планируют очистить в рамках федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Об этом рассказала заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко в своем телеграм-канале.

«В перечень водных артерий планируется включить Волгу, Иртыш, Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек, озеро Ильмень. Таким образом, проект охватит практически 85% населения нашей страны, проживающих в бассейнах этих рек. Проект запустим уже в 2025 году», — сообщила чиновница.

По проекту в населенных пунктах на реках и озерах планируют построить очистные сооружения, модернизировать очистные предприятия, расчистить русла рек, озер и водохранилищ, очистить берега от мусора.

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#Евгений Игишев#Река#Иртыш#Чистка#Экология#Виктория Абрамченко#Общество#Омская область#Омск
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