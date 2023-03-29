Генеральная уборка. В Омской области планируют очистить Иртыш

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
Иртыш планируют очистить в рамках федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Об этом рассказала заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко в своем телеграм-канале.
«В перечень водных артерий планируется включить Волгу, Иртыш, Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек, озеро Ильмень. Таким образом, проект охватит практически 85% населения нашей страны, проживающих в бассейнах этих рек. Проект запустим уже в 2025 году», — сообщила чиновница.
По проекту в населенных пунктах на реках и озерах планируют построить очистные сооружения, модернизировать очистные предприятия, расчистить русла рек, озер и водохранилищ, очистить берега от мусора.