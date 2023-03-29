Генеральная уборка. В Омской области планируют очистить Иртыш

Иртыш планируют очистить в рамках федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Об этом рассказала заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко в своем телеграм-канале.