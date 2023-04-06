Двух человек отвезли в больницу. В центре Омска столкнулись две иномарки

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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В центре Омска сегодня, 6 апреля, произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в пресс-службе омской полиции.
Установлено, что 35-летний водитель Toyota ехал по Фрунзенскому мосту в сторону улицы 10 лет Октября. При повороте на улицу Звездова, мужчина не пропустил BMW, из-за чего 33-летний водитель въехал в бок Toyota.
От удара Toyota отбросило на фонарный столб. У BMW, судя по фото, сильно пострадала передняя часть. В результате аварии, водителя Toyota и его 34-летнюю пассажирку отвезли в больницу. Полицейские устанавливают все подробности происшествия.