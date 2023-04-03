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Есть пострадавшие. В Омске произошло ДТП с маршруткой

3 апреля 2023, 09:33
Фото: Прокуратура Омской области

В Омске иномарка врезалась в маршрутку с пассажирами

Прокуратура Омска контролирует ход проверки.

Прокуратура Омска взяла на контроль расследование причин и обстоятельств ДТП с участием маршрутки. Авария случилась сегодня, 3 апреля, на улице 1-й Красной Звезды.

«Водитель автомобиля „Hyundai“ не предоставил преимущественное право проезда в движении автобусу ГАЗель, 346 маршрута», — уточнили в прокуратуре.

Отметим, что в момент аварии в маршрутке ехали 2 пассажира. Один из пассажиров пострадал и доставлен в больницу с ушибами.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что недавно произошло массовое ДТП с участием маршрутки, где пострадало 4 человека.

Фото: Прокуратура Омской области
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#Ксения Карагодина#ДТП#Прокуратура#Проверка прокуратуры#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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