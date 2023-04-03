Есть пострадавшие. В Омске произошло ДТП с маршруткой

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Прокуратура Омска взяла на контроль расследование причин и обстоятельств ДТП с участием маршрутки. Авария случилась сегодня, 3 апреля, на улице 1-й Красной Звезды.
«Водитель автомобиля „Hyundai“ не предоставил преимущественное право проезда в движении автобусу ГАЗель, 346 маршрута», — уточнили в прокуратуре.
Отметим, что в момент аварии в маршрутке ехали 2 пассажира. Один из пассажиров пострадал и доставлен в больницу с ушибами.
Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, что недавно произошло массовое ДТП с участием маршрутки, где пострадало 4 человека.