В Омске на двух подростков завели уголовное дело за заказной поджог

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
21 января возбуждено уголовное дело на задержанных подростков, которые совершили заказной поджог дорогого автомобиля, об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
19 января на улице Герцена во дворе дома загорелся внедорожник «Range Rover». Сотрудники уголовного розыска по камерам видеонаблюдения установили личности подозреваемых и задержали двух подростков. Ими оказались 17-летний житель Советского округа и 16-летний житель Чкаловского поселка. Следствие установило, что подростки на возмездной основе по заказу неизвестного совершили поджог.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Школьникам грозит до 5 лет лишения свободы.
Отметим, что автомобиль принадлежит экс-депутату заксобрания Сергею Головачеву, об этом сообщило агентство «Новый Омск».