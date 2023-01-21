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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Омске на двух подростков завели уголовное дело за заказной поджог

Сегодня, 12:29
Фото: Город55
Личность заказчика устанавливается.

21 января возбуждено уголовное дело на задержанных подростков, которые совершили заказной поджог дорогого автомобиля, об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

19 января на улице Герцена во дворе дома загорелся внедорожник «Range Rover». Сотрудники уголовного розыска по камерам видеонаблюдения установили личности подозреваемых и задержали двух подростков. Ими оказались 17-летний житель Советского округа и 16-летний житель Чкаловского поселка. Следствие установило, что подростки на возмездной основе по заказу неизвестного совершили поджог. 

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Школьникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Отметим, что автомобиль принадлежит экс-депутату заксобрания Сергею Головачеву, об этом сообщило агентство «Новый Омск».

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Пожары#Дети#Новости#Омск#Омская область#Поджог#Видео
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