Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:16
В Омске готовят к запуску городские фонтаны. Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства приводят их в порядок после зимы. Об этом сообщил сегодня, 5 апреля, Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«На фонтане в сквере имени Дзержинского специалистам предстоит завершить герметизацию технологических швов специальным составом. Затем стены чаши оштукатурят, элементы покрасят. Предусмотрены обязательные испытания электрической части фонтана, установка насосного оборудования и так далее. Планируем, если позволят погодные условия, запустить городские фонтаны на Первомай», — рассказал градоначальник.
Фонтаны на зиму в Омске отключили в сентябре — из чаш слили воду, отключили их от водоснабжения. Также по необходимости чаши некоторых фонтанов закрывают защитными щитами.