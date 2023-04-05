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В Омске к Первомаю собираются запустить городские фонтаны

5 апреля 2023, 08:12
Фото: Город55
Фонтан в сквере Дзержинского планируют отремонтировать до конца месяца
Сейчас их приводят в порядок после зимы.

В Омске готовят к запуску городские фонтаны. Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства приводят их в порядок после зимы. Об этом сообщил сегодня, 5 апреля, Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«На фонтане в сквере имени Дзержинского специалистам предстоит завершить герметизацию технологических швов специальным составом. Затем стены чаши оштукатурят, элементы покрасят. Предусмотрены обязательные испытания электрической части фонтана, установка насосного оборудования и так далее. Планируем, если позволят погодные условия, запустить городские фонтаны на Первомай», — рассказал градоначальник.

Фонтаны на зиму в Омске отключили в сентябре — из чаш слили воду, отключили их от водоснабжения. Также по необходимости чаши некоторых фонтанов закрывают защитными щитами.

До следующей весны. В Омске отключили городские фонтаны
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#Евгений Игишев#Фонтан#Фонтаны#1 Мая#Сергей шелест#Город#Общество#Омск
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