До следующей весны. В Омске отключили городские фонтаны

С сегодняшнего дня и до конца сентября будет проводиться и консервация. Как сообщил главный энергетик «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Виктор Сунцов, до конца месяца из чаш фонтанов сольют воду, отключат их от водоснабжения. Проведут и ревизию запорной арматуры, а где необходимо — снимут электродвигатели и насосное оборудование. Также по необходимости чаши некоторых фонтанов закроют защитными щитами.