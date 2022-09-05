До следующей весны. В Омске отключили городские фонтаны

В Омске с 4 сентября отключили 11 фонтанов. Теперь омичи смогут полюбоваться ими только в следующем летнем сезоне. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
С сегодняшнего дня и до конца сентября будет проводиться и консервация. Как сообщил главный энергетик «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Виктор Сунцов, до конца месяца из чаш фонтанов сольют воду, отключат их от водоснабжения. Проведут и ревизию запорной арматуры, а где необходимо — снимут электродвигатели и насосное оборудование. Также по необходимости чаши некоторых фонтанов закроют защитными щитами.
Отмечено, что два фонтана на улице Чокана Валиханова продолжат свою работу. Их планируют отключать с 15 до 20 сентября, если не помешает погода.