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Запросы выросли. Омичам для счастья нужно 185 тысяч рублей в месяц

4 апреля 2023, 08:37
Фото: 1MI
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Жителям Омской области для счастья нужно 185 тысяч рублей в месяц

Пять месяцев назад эта сума была на 10 тысяч меньше.

Жителям Омска для счастья нужно 185 тысяч рублей в месяц. Такую сумму озвучили респонденты в апреле 2023 года при опросе на сайте по поиску работы SuperJob. При этом, 5 месяцев назад сумма была на 10 тысяч меньше и составляла 175 тысяч, год назад — 172 тысячи, а в мае 2021 года — 154 тысячи рублей.

В среднем по стране, россиянину для счастья необходимо 195 тысяч в месяц. При этом у мужчин запросы выше, чем у женщин — 220 тысяч против 170 тысяч. Сумма также зависит и от возраста респондентов. Молодые люди до 24 лет ответили, что в месяц им вполне может хватить 130 тысяч, а вот респондентам старше 35 лет нужно уже 225 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Омск оказался на 21-й строчке в «счастливом» рейтинге. На первых местах Москва, Санкт-Петербург и Владивосток. Там для счастья нужно 260, 230 и 220 тысяч рублей в месяц соответственно. Замыкает список Ярославль с запросом в 160 тысяч рублей.

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#Евгений Игишев#Рейтинг#Деньги#Финансы#Общество#Экономика#Омск#Омская область
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