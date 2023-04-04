Запросы выросли. Омичам для счастья нужно 185 тысяч рублей в месяц

В среднем по стране, россиянину для счастья необходимо 195 тысяч в месяц. При этом у мужчин запросы выше, чем у женщин — 220 тысяч против 170 тысяч. Сумма также зависит и от возраста респондентов. Молодые люди до 24 лет ответили, что в месяц им вполне может хватить 130 тысяч, а вот респондентам старше 35 лет нужно уже 225 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.