Запросы выросли. Омичам для счастья нужно 185 тысяч рублей в месяц

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Жителям Омска для счастья нужно 185 тысяч рублей в месяц. Такую сумму озвучили респонденты в апреле 2023 года при опросе на сайте по поиску работы SuperJob. При этом, 5 месяцев назад сумма была на 10 тысяч меньше и составляла 175 тысяч, год назад — 172 тысячи, а в мае 2021 года — 154 тысячи рублей.
В среднем по стране, россиянину для счастья необходимо 195 тысяч в месяц. При этом у мужчин запросы выше, чем у женщин — 220 тысяч против 170 тысяч. Сумма также зависит и от возраста респондентов. Молодые люди до 24 лет ответили, что в месяц им вполне может хватить 130 тысяч, а вот респондентам старше 35 лет нужно уже 225 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми.
Омск оказался на 21-й строчке в «счастливом» рейтинге. На первых местах Москва, Санкт-Петербург и Владивосток. Там для счастья нужно 260, 230 и 220 тысяч рублей в месяц соответственно. Замыкает список Ярославль с запросом в 160 тысяч рублей.