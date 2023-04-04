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«Омскоблавтотранс» собирается обанкротить собрат из Большеречья

4 апреля 2023, 09:01
Фото: Акционерное общество «Омскоблавтотранс»
О своем намерении заявило предприятие, которое также занимается перевозками пассажиров.

Общество с ограниченной ответственностью «Большеречьеавтотранс» заявило, что собирается обратиться в Арбитражный суд, чтобы признать «Омскоблавтотранс» несостоятельным должником. Только сделать это можно не раньше чем за 15 трудовых дней до опубликования соответствующего уведомления.

«Большеречьеавтотранс» — небольшое предприятие в рабочем посёлке с одноимённым названием. Выручка компании от продажи за прошлый год составила 24,5 млн рублей.

Известно, что «Омскоблавтотранс» проиграл уже несколько судов, по исходу которых с перевозчика должны взыскать 3,9 млн, 1,9 млн и 3 млн рублей. В общей сложности задолженность компании составляет 8,8 млн рублей. Вместе с этим подача иска в Арбитражный суд не гарантирована. Вероятно, это заявление — очередной способ давления на компанию. К слову, ею владеет региональное минимущества.

О финансовых проблемах «Омскоблавтотранса» Город55 писал не один раз. Так, прошлой осенью подобная ситуация возникла с ООО «Омская учетная компания».

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#Алина Ясинская#Банкроство#Омскоблавтотранс#Бизнес#Транспорт#Общественный транспорт#Новости#Омск
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