«Омскоблавтотранс» собирается обанкротить собрат из Большеречья

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Общество с ограниченной ответственностью «Большеречьеавтотранс» заявило, что собирается обратиться в Арбитражный суд, чтобы признать «Омскоблавтотранс» несостоятельным должником. Только сделать это можно не раньше чем за 15 трудовых дней до опубликования соответствующего уведомления.
«Большеречьеавтотранс» — небольшое предприятие в рабочем посёлке с одноимённым названием. Выручка компании от продажи за прошлый год составила 24,5 млн рублей.
Известно, что «Омскоблавтотранс» проиграл уже несколько судов, по исходу которых с перевозчика должны взыскать 3,9 млн, 1,9 млн и 3 млн рублей. В общей сложности задолженность компании составляет 8,8 млн рублей. Вместе с этим подача иска в Арбитражный суд не гарантирована. Вероятно, это заявление — очередной способ давления на компанию. К слову, ею владеет региональное минимущества.
О финансовых проблемах «Омскоблавтотранса» Город55 писал не один раз. Так, прошлой осенью подобная ситуация возникла с ООО «Омская учетная компания».