«Омскоблавтотранс» собирается обанкротить собрат из Большеречья

Известно, что «Омскоблавтотранс» проиграл уже несколько судов, по исходу которых с перевозчика должны взыскать 3,9 млн, 1,9 млн и 3 млн рублей. В общей сложности задолженность компании составляет 8,8 млн рублей. Вместе с этим подача иска в Арбитражный суд не гарантирована. Вероятно, это заявление — очередной способ давления на компанию. К слову, ею владеет региональное минимущества.