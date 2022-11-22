Над «Омскоблавтотрансом» нависла угроза банкротства

Компания «Омскоблавтотранс», принадлежащая министерству имущественных отношений Омской области, может быть объявлена несостоятельным должником. ООО «Омская учетная компания» опубликовало официальное уведомление о том, что оно намерено подать в суд соответствующее заявление.
Основанием для этого является решение арбитражного суда от 1 декабря прошлого года о взыскании с перевозчика долга в полтора миллиона рублей, пени и неустойки. Прошел почти год, но АО «Омскоблавтотранс» все еще не закрыл этот долг.
«Омская учетная компания» — это небольшое предприятие с офисом на проспекте Карла Маркса, специализация которого обозначена как «деятельность стоянок для транспортных средств». Вся его выручка за прошлый год составила 1,4 млн рублей.
Город55 уже писал о финансовых проблемах «Омскоблавтотранса». В прошлом году столичный партнер через суд добился возвращения ему автобусов, отданных в лизинг: в какой-то момент омский перевозчик просто перестал вносить лизинговые платежи. Весной стало известно, что компания продает свой транспорт.