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Над «Омскоблавтотрансом» нависла угроза банкротства

Сегодня, 06:43
Фото: Photobank Ura Media / Город55
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«Омскоблавтотранс» рискует стать банкротом

Один из кредиторов компании намерен обратиться в суд с соответствующим заявлением.

Компания «Омскоблавтотранс», принадлежащая министерству имущественных отношений Омской области, может быть объявлена несостоятельным должником. ООО «Омская учетная компания» опубликовало официальное уведомление о том, что оно намерено подать в суд соответствующее заявление.

Основанием для этого является решение арбитражного суда от 1 декабря прошлого года о взыскании с перевозчика долга в полтора миллиона рублей, пени и неустойки. Прошел почти год, но АО «Омскоблавтотранс» все еще не закрыл этот долг.

«Омская учетная компания» — это небольшое предприятие с офисом на проспекте Карла Маркса, специализация которого обозначена как «деятельность стоянок для транспортных средств». Вся его выручка за прошлый год составила 1,4 млн рублей.

Город55 уже писал о финансовых проблемах «Омскоблавтотранса». В прошлом году столичный партнер через суд добился возвращения ему автобусов, отданных в лизинг: в какой-то момент омский перевозчик просто перестал вносить лизинговые платежи. Весной стало известно, что компания продает свой транспорт.

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#Николай Эйхвальд#Экономика#Банкротство
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